الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء

قال المحلل مالي في IG، منتصر صفي الدين، إن متحور فيروس كورونا أوميكرون ليس هناك يقين بشأن تأثيره على السوق حتى الآن، وتصدر تقارير معاكسة من جنوب إفريقيا وغيرها بأن الحالات لم ترتفع، وبذلك تأثيرها لن يكون عاليا.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن زوج العملات الذي سيكون له الحركة الأكبر أمام الدولار خلال فترة الأسبوعين المتبقيين من السنة الحالية، هما اليورو والجنيه الإسترليني ضد الدولار.

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وواصلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الارتفاع في نوفمبر، حيث زادت تكلفة السلع والخدمات بوجه عام وسط قيود على الإمدادات، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية منذ عام 1982.

وكشفت وزارة العمل عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% الشهر الماضي بعد صعوده 0.9% في أكتوبر.

وفي 12 شهرا حتى نوفمبر، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.8% في أكبر صعود على أساس سنوي منذ يونيو 1982.