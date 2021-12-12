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برنامج الاستدامة يرفع جودة التخطيط المالي في الميزانية السعودية

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ميزانية السعودية

برنامج الاستدامة يرفع جودة التخطيط المالي في الميزانية السعودية

البرنامج يركز على وضع آليات وضوابط للتعامل مع الفوائض في الإيرادات

دبي - العربية.نت

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يعد برنامج الاستدامة المالية أحد أبرز برامج وزارة المالية السعودية، ويركز على تمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط في السعودية، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر إيرادات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز القطاع الخاص.

ويركز برنامج الاستدامة المالية على وضع آليات وضوابط للتعامل مع الفوائض في الإيرادات.

ويهدف برنامج الاستدامة المالية لتحقيق الاستدامة المالية بما يتوافق مع أولويات الإنفاق الحكومي لزيادة فاعلية الحكومة السعودية ودعم النمو الاقتصادي.

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ويأتي ذلك عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتطبيق قواعد مالية تعنى برفع جودة التخطيط المالي وزيادة مرونة المالية العامة وزيادة الإيرادات الحكومية مع مراعاة الأثر على القطاع الخاص من خلال ربط الإيرادات غير النفطية وأدواتها بالنشاط الاقتصادي.

ويركز برنامج الاستدامة المالية على التحول في آلية حساب الإيرادات النفطية في عملية التخطيط المالي للدولة من التوقعات المستقبلية لسعر النفط إلى سعر نفط معياري، والاتجاه نحو الاستثمار المستدام والمستقل عن أسواق النفط.

ويعمل البرنامج أيضا على ربط أدوات الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة بالناتج المحلي غير النفطي والتركيز على الفرص لرفع جودة الإيرادات غير النفطية لتكون مستدامة.

كما يتضمن برنامج الاستدامة المالية تعزيز الملاءة المالية على المدى الطويل والحد من الإنفاق المساير لتقلبات أسعار النفط.

إلى ذلك، يعمل البرنامج على تعزيز الاستدامة المالية والتركيز على تفادي المخاطر من خلال وضع محددات للاحتياطيات والدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط للتعامل مع الفوائض في الإيرادات.

ويركز برنامج الاستدامة المالية على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى ورفع كفاءة التخطيط المالي لدى الجهات الحكومية المبلغة بالميزانية.

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