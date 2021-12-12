ملياردير شهير يربح 12 مليار دولار في يوم.. وهذا هو السبب!

ارتفع صافي ثروة الشريك المؤسس لشركة أوراكل Oracle، لاري إليسون بقيمة 12 مليار دولار بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة مفاجئة في الإيرادات من مبيعات برامج الحوسبة السحابية الخاصة بها.

ويحتل إليسون المرتبة التاسعة بين أغنى أغنياء العالم بثروة قدرها 119.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، في المرتبة التالية لرئيس شركة مايكروسوفت السابق ستيف بالمر ومتقدم بمركز واحد على وارن بافيت، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

ويمتلك إليسون، البالغ من العمر 77 عاماً، أكثر من 40% من أوراكل، وهي شركة برمجيات المؤسسات التي شارك في تأسيسها عام 1977 وما زال يشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي التكنولوجيا.

وفي حين أن أسهم إليسون في أوراكل تشكل حوالي 75% من ثروته، فإنه يمتلك أيضاً أسهم بقيمة 15 مليار دولار في شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا، مما يجعله أحد أكبر مساهميها الفرديين.

ارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 16%، يوم الجمعة، بعد أن أعلنت شركة البرمجيات العملاقة في أوستن بولاية تكساس عن نتائج الربع الثاني المالية.

وسعت Oracle لسنوات لسد بعض الفجوة في الحصة السوقية للحوسبة السحابية التي تفصلها عن الشركات الرائدة في الصناعة مثل أمازون، وغوغل، ومايكروسوفت.

وفي مكالمة الأرباح يوم الخميس، قام إليسون بتوجيه ضربة إلى شركة أمازون السحابية، والتي عانت من عطل الأسبوع الماضي عندما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطل تسليم الطرود وأوقف خدمات البث الرئيسية.

وقال إليسون، إنه تلقى تعليقات من أحد مستخدمي خدمات أوراكل السحابية، والذي أبلغه أن الشيء الملاحظ في خدمات أوراكل السحابية عن الشركات الأخرى، هي أنها لا تتعطل أبداً.