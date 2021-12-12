هذه توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد السعودية خلال 2021 و2022

رصدت "العربية.نت"، أبرز توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد السعودي لعامي 2021 و2022، حيث كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات بنمو بنسبة 2.8% في 2021 و4.8% في 2022 هذا يقارن مع توقعات السعودية بتسجيل نمو في اقتصادها عند 7.4% العام المقبل، مقارنة مع 2.9% خلال العام الجاري.

أما وكالة ستاندر آند بورز، فتوقعت نمو الاقتصاد السعودي 1.9% في 2021 و2.9% في 2022، هذا في مقابل توقعات وكالة موديز بنمو 1.6% في 2021 و5% في 2022.

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من جانبها، أشارت وزارة المالية السعودية إلى توقعاتها بثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط بدءا من العام الحالي، عند مستوى 938 مليار ريال، نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية المستقبلية، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، بالإضافة إلى التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة بدءاً من العام 2021 لتخفيف مخاطر العائد المتغير.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية عدلت السقف الأعلى للدين العام من 30% إلى 50% إلا أن الحكومة لا تتوقع الوصول إلى هذه النسبة على المدى المتوسط.

ووفقاً لنسبة الدين العام من الناتج المحلي من عام 2019 وحتى عام 2024، فقد كشف البيانات أن الذروة كانت في عام 2020 عند 32.5%، واتخذت طريقها للتراجع التدريجي خلال الأعوام التالية ضمن مستهدفات وزارة المالية لتبلغ 25.4% في عام 2024.

ويبقى مع ذلك أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين. حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت الأضخم في اليابان عند 257% ثم الولايات المتحدة عند 137% ومن بعدها ألمانيا 73% ثم الصين عند 69% وأستراليا 40.4%، فيما احتفظ السعودية بأقل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 29.2%.