السعودية تستهدف تشغيل برامج العمل الحر في 2022

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تدريب وتأهيل 3 آلاف باحث عن العمل في مجال السلامة والصحة المهنية وإلحاقهم في سوق العمل خلال العام 2022.

وذكرت الوزارة في مستهدفات العام 2022، وفقاً لبيانات رسمية حصلت عليها "العربية نت"، أنها تستهدف إدارة وتحفيز منصة العمل المرن، وتشغيل برامج العمل الحر والعمل عن بعد.

مادة اعلانية

وتعتزم الوزارة التحول إلى إدارة الأداء الوظيفي لرفع مستوى النضج وثقافة إدارة الأداء للجهات الحكومية.

فيما كشفت الوزارة عن توطين 20 مهنة ونشاطا في عدد من القطاعات وخلق ما يزيد على 378 ألف وظيفة للباحثين عن عمل خلال العام 2021.

وذكرت الوزارة، أنها قامت بتمكين أكثر من 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي قادر على العمل لتوفير فرص وظيفية لهم.

كشفت السعودية أمس عن ميزانية العام 2022، بحجم إنفاق مُقدر يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.

كانت وزارة الموارد البشرية قد تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 من توظيف السعوديين محققة مستهدف العمل الحر بنسبة 140% من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل كان لها انعكاسًا إيجابيًا في تنظيم وتحفيز العمل الحر بالمملكة عبر إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات.