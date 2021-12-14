.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تغريدة إيلون ماسك تقفز بسعر عملة "دوجكوين" المشفرة 33%!

  • الخط
إيلون ماسك (أرشيفية- فرانس برس)
إيلون ماسك
عملات مشفرة

تغريدة إيلون ماسك تقفز بسعر عملة "دوجكوين" المشفرة 33%!

ستقبلها كوسيلة دفع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن تسلا ستقبل الدفع عبر دوجكوين، مقابل بعض البضائع، في أحدث سلسلة من التغريدات التي تدعم العملة المشفرة.

وقادت تغريدة ماسك، العملة المشفرة دوجكوين للصعود بنسبة 33%.

وقال ماسك، يوم الثلاثاء إن بعض "منتجات" تسلا ستكون قابلة للشراء بالعملة المشفرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكتب ماسك: "انظر كيف ستسير الأمور". ارتفع دوجكوين إلى أعلى مستوى عند 0.20 دولار بعد التغريدة، إلا أنه انخفض مجدداً إلى 0.18 دولار بعد الارتفاع الأول.

كان ماسك مؤيداً قوياً لـ دوجكوين، والتي يرمز إليها بصورة لكلب من نوع شيبا إينو، وساهمت تغريدات أغنى شخص في العالم في زيادة شعبيتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لبنانية هزت صورها العالم: لبنانية هزت صورها العالم: "أحداث الطيونة" جرح لن يندمل
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
الأكثر قراءة
رفضت الزواج به فأرداها جثة بـ15 طعنة.. جريمة تهز الأردن رفضت الزواج به فأرداها جثة بـ15 طعنة.. جريمة تهز الأردن
طالبات مصريات يرقصن مع شبان.. والتربية: مالناش دخل طالبات مصريات يرقصن مع شبان.. والتربية: مالناش دخل
وزيرة دنماركية أقالها لاجئ سوري بشكواه وسجنوها 60 يوما وزيرة دنماركية أقالها لاجئ سوري بشكواه وسجنوها 60 يوما
لا أوميكرون ولا دلتا.. تحذير من متغير جديد لكورونا لا أوميكرون ولا دلتا.. تحذير من متغير جديد لكورونا
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
ينسف ينسف "خلايا الزومبي".. ثورة طبية قد تمنع الشيخوخة
قبل أن تذهب
ردود فعل متباينة في تونس على الإجراءات الجديدة للرئيس قيس سعيد
ردود فعل متباينة في تونس على الإجراءات الجديدة للرئيس قيس سعيد
اكتشف المزيد