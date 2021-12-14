تغريدة إيلون ماسك تقفز بسعر عملة "دوجكوين" المشفرة 33%!

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن تسلا ستقبل الدفع عبر دوجكوين، مقابل بعض البضائع، في أحدث سلسلة من التغريدات التي تدعم العملة المشفرة.

وقادت تغريدة ماسك، العملة المشفرة دوجكوين للصعود بنسبة 33%.

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وقال ماسك، يوم الثلاثاء إن بعض "منتجات" تسلا ستكون قابلة للشراء بالعملة المشفرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

وكتب ماسك: "انظر كيف ستسير الأمور". ارتفع دوجكوين إلى أعلى مستوى عند 0.20 دولار بعد التغريدة، إلا أنه انخفض مجدداً إلى 0.18 دولار بعد الارتفاع الأول.

كان ماسك مؤيداً قوياً لـ دوجكوين، والتي يرمز إليها بصورة لكلب من نوع شيبا إينو، وساهمت تغريدات أغنى شخص في العالم في زيادة شعبيتها.