.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية

  • الخط
بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية

بيتكوين تتراجع دون أدنى متوسط ​​السعر خلال آخر 200 يوم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت عملة بيتكوين تراجعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، لتنخفض دون متوسط السعر لـ 200 يوم، وهو المستوى الذي ينظر إليه المحللون على أنه مؤشر هام في تحديد الاتجاه العام للعملة المشفرة على المدى المتوسط.

وتراجعت بيتكوين بنسبة 8.4% إلى 45773 دولاراً يوم الاثنين في تداول نيويورك. كما انخفض مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto بنسبة 7.4% إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي السوق في بانوكبرن غلوبال فوركس، مارك تشاندلر، الفكرة القائلة بأن التقلبات ستقل مع نضوجها لم تتحقق". وأضاف "يبدو التقلب أحد سماتها، كما أن ادعاءات كونها أداة للتحوط ضد التضخم تبدو زائفة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولا تزال بيتكوين منخفضة بنسبة 30% تقريباً عن أعلى مستوى سجلته بلغ 69000 دولار أميركي في 10 نوفمبر.

ونظرا لندرة عملة بيتكوين، حيث من المتوقع أن يتواجد 21 مليون وحدة فقط منها في النهاية، يجادل المؤيدون بأن بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى يمكن أن تكون بمثابة وسيلة تحوط ضد التقلبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كمامة ولا أذكى تكشف كورونا.. من بيض النعام وتضيء بالشمس كمامة ولا أذكى تكشف كورونا.. من بيض النعام وتضيء بالشمس
قيمة أبل السوقية قرب 3 تريليونات دولار.. 4% تفصلها عن مستوى قياسي قيمة أبل السوقية قرب 3 تريليونات دولار.. 4% تفصلها عن مستوى قياسي
الأكثر قراءة
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع 5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع
داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية
من أجل المعجب مراد.. شيرين تقتحم تيك توك بهذا الفيديو من أجل المعجب مراد.. شيرين تقتحم تيك توك بهذا الفيديو
خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة
راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد
قبل أن تذهب
هل تنقذ التحركات الأممية والتحذيرات الأميركية الانتخابات الليبية من التأجيل؟
هل تنقذ التحركات الأممية والتحذيرات الأميركية الانتخابات الليبية من التأجيل؟
اكتشف المزيد