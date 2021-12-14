بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية

واصلت عملة بيتكوين تراجعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، لتنخفض دون متوسط السعر لـ 200 يوم، وهو المستوى الذي ينظر إليه المحللون على أنه مؤشر هام في تحديد الاتجاه العام للعملة المشفرة على المدى المتوسط.

وتراجعت بيتكوين بنسبة 8.4% إلى 45773 دولاراً يوم الاثنين في تداول نيويورك. كما انخفض مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto بنسبة 7.4% إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر.

مادة اعلانية

من جانبه، قال كبير استراتيجيي السوق في بانوكبرن غلوبال فوركس، مارك تشاندلر، الفكرة القائلة بأن التقلبات ستقل مع نضوجها لم تتحقق". وأضاف "يبدو التقلب أحد سماتها، كما أن ادعاءات كونها أداة للتحوط ضد التضخم تبدو زائفة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولا تزال بيتكوين منخفضة بنسبة 30% تقريباً عن أعلى مستوى سجلته بلغ 69000 دولار أميركي في 10 نوفمبر.

ونظرا لندرة عملة بيتكوين، حيث من المتوقع أن يتواجد 21 مليون وحدة فقط منها في النهاية، يجادل المؤيدون بأن بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى يمكن أن تكون بمثابة وسيلة تحوط ضد التقلبات.