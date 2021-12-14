ملياردير مصري للعربية: سأترك رئاسة شركتي وأنقل أسهمي لابني

أكد رجل الأعمال المصري سميح ساويرس لـ"العربية" تنحيه عن رئاسة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة ونقل مهامه لابنه نجيب ساويرس، وأنه لن يرشح نفسه مجددا لرئاسة مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي العام المقبل في ربيع 2022.

كما قرر سميح ساويرس نقل جميع أسهمه في الشركة إلى نجله نجيب، مكتفيا بحصة الأغلبية المملوكة له في مشروع أندرمات في سويسرا حيث يظل المساهم الأكبر ورئيسا لمجلس الإدارة.

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وأضاف أنه يفضل هذا القرار "كي يتحمل نجيب مسؤولياته وأتفرغ للأعمال التي أحبها". سيغادر سميح ساويرس أوراسكوم للتنمية القابضة بعد أكثر من 30 عاما على قيادته للشركة.

أجمع مجلس إدارة الشركة على اقتراح تعيين نجيب سميح ساويرس لانتخابه رئيسا لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل خلفا لوالده سميح ساويرس.

يشغل نجيب سميح ساويرس منصب عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 2016، كما تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة خلال عام 2020.

وبحسب بيان صحافي للشركة، سيظل سميح ساويرس "متاحًا كمستشار للشركة كجزء من خطة الخلافة المقترحة"، كما سيصبح نجيب سميح ساويرس المساهم الأكبر في أوراسكوم للتنمية القابضة بدلاً من سميح ساويرس.

وقال سميح ساويرس: إنها كانت رحلة مجزية، وأنا ممتن لكل من كان جزءًا منها، وحان الآن الوقت لنشهد بداية الفصل التالي من أوراسكوم للتنمية القابضة، مؤكدا أن ابنه نجيب يتمتع بخبرة في مجال الاستثمار نظراً لإنشائه العديد من شركات التكنولوجيا الناجحة في الولايات المتحدة إضافة إلى دوره في دعم الشركة خلال أزمة فيروس كورونا.

وعبر سميح ساويرس عن ثقته من أن الرئيس الجديد للشركة سيكون قادرا على قيادة الشركة بنجاح جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي عمر الحمامصي، وبدعم مجلس إدارة الشركة.

من جانبه، عبر نجيب سميح ساويرس، عن استعداده لإبداء "كامل تركيزي على ضمان عودة الشركة إلى ازدهارها السابق وأن تصبح مرجعاً معيارياً لتطوير الوجهات، وسوف يتحقق ذلك من خلال التركيز الشديد على عملائنا وشركائنا بالإضافة الي موظفينا".