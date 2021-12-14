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فولكس ترصد استثمارات ضخمة لضمان مقعدها في السيارات الكهربائية

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فولكس فاغن
فولكس فاغن
سيارات كهربائية

فولكس ترصد استثمارات ضخمة لضمان مقعدها في السيارات الكهربائية

تعتزم استثمار ملياري يورو

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة فولكس فاغن Volkswagen AG لاستثمار ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في مركز لتصنيع البطاريات في ألمانيا كجزء من قرار لإنشاء شركة مخصصة لأعمال البطاريات داخل شركة صناعة السيارات.

وستعمل الوحدة الجديدة على دمج معالجة المواد الخام وتطوير البطاريات وإدارة مصانع الخلايا الأوروبية الستة المستقبلية، حسبما أفادت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا. وستعمل أيضاً على تصميم نماذج أعمال جديدة حول إعادة استخدام بطاريات السيارات المنتهية وإعادة تدويرها، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال رئيس قسم التطوير بشركة فولكس فاغن، توماس شمول، في بيان: "نريد أن نقدم لعملائنا بطاريات سيارات قوية وغير مكلفة ومستدامة، مما يعني أننا بحاجة إلى أن نكون نشطين في جميع مراحل سلسلة القيمة للبطاريات".

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وسيبدأ مركز البطاريات المستقبلي لشركة فولكس فاغن في سالزغيتر، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 لسيارات الشركة ذات الحجم الكبير. وستبلغ طاقتها الأولية السنوية 20 جيجاوات ساعة، وترتفع إلى 40 جيجاوات في مرحلة لاحقة.

وتخطط شركة صناعة السيارات لتوظيف حوالي 2500 عامل في الموقع، وفي الغالب سيتم إعادة تدريب معظمهم من مصنع محركات قريب.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تخطط فولكس فاغن، لاستثمار حوالي 52 مليار يورو في تطوير وإنتاج سيارات كهربائية جديدة، وهي أكبر دفعة لهذه الصناعة.

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