هجرات موسعة للشركات الإسرائيلية.. ومدينة عربية وجهتها القادمة!

تفتتح إحدى شركات التكنولوجيا الأسرع نمواً في إسرائيل مكتباً في دبي لجذب المواهب الدولية كوسيلة للتغلب على النقص المزمن في العمالة الذي تعاني منه الصناعة في الداخل.

وبدأت شركة رابيد Rapyd، وهي شركة مدفوعات جمعت مرتين 300 مليون دولار في جولات التمويل هذا العام، حملة إعلانية كبيرة هذا الأسبوع تستهدف المبرمجين في أوروبا الشرقية المنفتحين على الانتقال إلى دبي، حيث مستوى المعيشة أعلى، ولا يفرض أي ضريبة على الدخل.

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يأتي هذا الأمر كحل قد يجذب بشكل متزايد الشركات الناشئة الأخرى التي يتم تدشينها، حيث يفوق عدد الوظائف الشاغرة بكثير عدد المتقدمين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، أريك شيلمان في مقابلة إن Rapyd تخطط لتوظيف حوالي 100 شخص في الفرع الجديد في غضون 18 شهراً، وأضاف أن أكثر من 10 شركات ناشئة إسرائيلية طلبت بالفعل مشورته بشأن فتح مكتب في دبي.

كما أكد على أن رابيد لن تكون الوحيدة، حيث قال شيلمان: "في غضون 12 شهراً، سترى عدداً كبيراً من الشركات الإسرائيلية تفتح هناك".

سوف يتوافق هذا التحول مع سعي الإمارات العربية المتحدة، لجذب الموظفين من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تأشيرة عمل جديدة عن بُعد وإقامة طويلة الأجل للمبرمجين الموهوبين.

تحت الإجهاد

ومارس رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية في الماضي لإنشاء برنامج تأشيرة للعمال غير اليهود للتخفيف من أزمة التوظيف لحوالي 13000 فرصة عمل في الصناعة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن سلطة الابتكار الإسرائيلية.

وقال وزير المالية أفيغدور ليبرمان يوم الاثنين في تصريحات متلفزة، إنه استجابة لنقص العمالة الذي عانت منه إسرائيل خلال الوباء، فقد تسمح الدولة لشركات التكنولوجيا الفائقة باستقدام بعض العمال الأجانب، ولم يحدد أي جدول زمني أو أي تفاصيل أخرى.

وحتى الآن، تعثرت جهود مماثلة، حيث يخشى البعض في إسرائيل أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى إضعاف الأغلبية اليهودية في البلاد.

وقال شيلمان، الذي يسعى حالياً لاستقدام 350 تقنيا، "إن الحصول على مئة شخص من جميع أنحاء العالم للعمل في إسرائيل هو مهمة مستحيلة". على النقيض من ذلك، كانت العملية مع المنظمين في دبي "سلسة للغاية، وواضحة جداً".

وعلى غرار معظم الشركات الناشئة التي تحلق على ارتفاع عالٍ، تبحث Rapyd عن طرق مبتكرة لجذب الموظفين ذوي المهارات العالية والحفاظ على وتيرة النمو السريع. فيما يحتدم الصراع على المواهب في إسرائيل حيث جمعت الشركات الناشئة 25.4 مليار دولار هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميليو، ماتان بار، وهي شركة مدفوعات إسرائيلية ناشئة زادت قيمتها ثلاث مرات إلى 4 مليارات دولار هذا العام: "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تجمع المزيد من الأموال هو توظيف المزيد من الأشخاص".