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تويوتا تخطط لإنتاج قياسي يناير المقبل.. 800 ألف سيارة

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تويوتا تخطط لإنتاج قياسي يناير المقبل.. 800 ألف سيارة

تحاول اللحاق بهدف 9 ملايين سيارة للعام المالي الجاري

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة تويوتا موتور إنتاج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في يناير المقبل، والذي سيكون أكبر إنتاج لشهر يناير في تاريخ الشركة، وتأتي تلك الخطوة لتعويض الإنتاج المفقود بسبب نقص قطع الغيار.

وقالت الشركة في بيان صحافي "سنواصل الحفاظ على توقعاتنا للإنتاج عند مستوى 9 ملايين سيارة" للعام المنتهي في 31 مارس، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير زيادة قدرها 60.000 مركبة عن العام السابق.

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يأتي ذلك، فيما تأثرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث الحجم بنقص قطع الغيار التي توفرها المصانع التي ضربها فيروس كوفيد-19 في ماليزيا وفيتنام.

وقالت الشركة هذا الأسبوع إن هذا النقص يجبرها على وقف جزئي لعمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر، مما أدى إلى خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.

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