كيف تفسر الأسواق التوجهات الأخيرة لـ"المركزي الأميركي"؟

أرسل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إشارة واضحة مفادها أن حقبة أسعار الفائدة المتدنية للغاية ستنتهي في عام 2022.

ما يحدث كانت المعدلات قريبة من الصفر منذ مارس 2020، عندما أغلق قادة الحكومات في جميع أنحاء العالم الاقتصاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي توقع أن سعر الفائدة القياسي قد يرتفع إلى 0.9% في عام 2022، بالإضافة إلى الإعلان عن نهاية أسرع لبرنامج شراء السندات الطارئة.

مادة اعلانية

ويمكن أن يكون لمحور السياسة، الذي يأتي مع ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة خلال أربعة عقود تقريبًا، تداعيات كبيرة على الأسواق والاقتصاد. لكن بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت"، قال إنه من المهم الفصل بين رفع الأسعار وما لن يكون مفيدًا. حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض. وقال: "إذا نظرت إلى التكلفة الحقيقية لرأس المال في الاقتصاد الأوسع، فستظل منخفضة للغاية".

قبل ظهور جائحة كورونا، كان سعر الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي بين 1.5% و1.75%. كان هذا أيضًا منخفضًا جدًا وفقًا للمعايير التاريخية. لكن في نهاية عام 2007، قبل الأزمة المالية، كانت أسعار الفائدة عند 4.25%.

ولا يعتقد "دونوفان"، أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير عميق على التضخم، مشيرًا إلى أن العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هذا العام - بما في ذلك القفزة في أسعار الطاقة وتكلفة السيارات المستعملة - مرتبطة بآثار الوباء ولديها لا علاقة له بسياسة البنك المركزي.

وأضاف وفق شبكة "سي إن إن": "باختصار شديد، يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي التأكد من أن الأسعار ليست منخفضة للغاية عند اكتمال الانتعاش الاقتصادي، لذلك لديه الذخيرة لمحاربة أزمة أخرى".

لكن هذا لا يعني أن الأسعار ستستمر في الارتفاع. يعتقد دونوفان أنه مع استنفاد الأميركيين لمدخراتهم من الوباء، سيبدأ التضخم في الانخفاض "بشكل حاد للغاية" من تلقاء نفسه.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة للأسواق؟.. قال "دونوفان"، إن الوضع سيكون مختلفًا إذا أراد بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لكبح النمو الاقتصادي. لكن هذا ليس ما يراه يحدث هنا. وأضاف: "يتعلق الأمر بشكل أكبر بتهيئة المشهد عندما نعود إلى دورة اقتصادية أكثر طبيعية.. بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في حملة ضد النمو".