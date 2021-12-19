.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جي بي مورغان يتكبد غرامة بـ200 مليون دولار لاستخدام موظفيه واتساب!

  • الخط
بنك جي بي مورغان
بنك جي بي مورغان
بنوك

جي بي مورغان يتكبد غرامة بـ200 مليون دولار لاستخدام موظفيه واتساب!

في إطار مناقشتهم مسائل تتعلق بالعمل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تكبد بنك جي بي مورغان JPMorgan، أحد أكبر البنوك الأميركية، غرامة قدرها 200 مليون دولار لـاستخدام موظفيه تطبيق واتساب WhatsApp وأجهزتهم الشخصية لمناقشة مسائل تتعلق بالعمل.

ووافق جي بي مورغان على دفع الغرامة الثقيلة التي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصة SEC ولجنة تداول السلع الآجلة، لفشله في تتبع الاتصالات الشخصية لموظفيه حول المسائل التجارية.

منذ يناير 2018 على الأقل حتى نوفمبر 2020، يُزعم أن موظفي جي بي مورغان، بما في ذلك المديرين الإداريين وغيرهم من كبار المشرفين، تبادلوا آلاف الرسائل عبر النصوص ورسائل واتساب وحسابات البريد الإلكتروني الشخصية، حول مسائل تتعلق بالأوراق المالية، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار ومناقشات اجتماعات العملاء والاتصالات حول السوق أو التحليل أو اتجاهات النشاط أو الأحداث، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

جي بي مورغان يتكبد غرامة بـ200 مليون دولار لاستخدام موظفيه واتساب! قصص اقتصادية بنوك جي بي مورغان يتكبد غرامة بـ200 مليون دولار لاستخدام موظفيه واتساب!

وأشارت الوكالة إلى أن البنك الاستثماري لم يحتفظ بأي سجل للاتصالات كما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وأن جي بي مورغان اعترف بإخفاقات على مستوى الشركة وأن ممارساته لم تكن مخفية.

نتيجة لذلك، سيدفع جي بي مورغان 125 مليون دولار لتسوية رسوم SEC وقد وافق على تعيين مستشار امتثال لمراجعة سياساته وإجراءاته المتعلقة باتصالات الموظفين، وتقديم توصيات للتحسينات. كما سيدفع 75 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة لتسوية الرسوم من تحقيقها المنفصل في هذه المسألة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض! لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض!
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
الأكثر قراءة
أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا
المباراة بين منتخبي تونس والجزائر أغلقت أشهر شارع بالعالم  المباراة بين منتخبي تونس والجزائر أغلقت أشهر شارع بالعالم 
كيروش: ما حدث من حكم مباراة قطر لم أشاهده طوال مسيرتي كيروش: ما حدث من حكم مباراة قطر لم أشاهده طوال مسيرتي
كاميرا العربية تلتقي بذوي وأبناء مشهور كاميرا العربية تلتقي بذوي وأبناء مشهور "السوشيال ميديا" محمد الشمري
هكذا تفاعل محمد بن راشد مع فوز الجزائر بكأس العرب هكذا تفاعل محمد بن راشد مع فوز الجزائر بكأس العرب
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
قبل أن تذهب
السعودية تطالب بضمان عدم تحول أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية
السعودية تطالب بضمان عدم تحول أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية
اكتشف المزيد