جي بي مورغان يتكبد غرامة بـ200 مليون دولار لاستخدام موظفيه واتساب!

تكبد بنك جي بي مورغان JPMorgan، أحد أكبر البنوك الأميركية، غرامة قدرها 200 مليون دولار لـاستخدام موظفيه تطبيق واتساب WhatsApp وأجهزتهم الشخصية لمناقشة مسائل تتعلق بالعمل.

ووافق جي بي مورغان على دفع الغرامة الثقيلة التي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصة SEC ولجنة تداول السلع الآجلة، لفشله في تتبع الاتصالات الشخصية لموظفيه حول المسائل التجارية.

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منذ يناير 2018 على الأقل حتى نوفمبر 2020، يُزعم أن موظفي جي بي مورغان، بما في ذلك المديرين الإداريين وغيرهم من كبار المشرفين، تبادلوا آلاف الرسائل عبر النصوص ورسائل واتساب وحسابات البريد الإلكتروني الشخصية، حول مسائل تتعلق بالأوراق المالية، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار ومناقشات اجتماعات العملاء والاتصالات حول السوق أو التحليل أو اتجاهات النشاط أو الأحداث، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك الاستثماري لم يحتفظ بأي سجل للاتصالات كما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وأن جي بي مورغان اعترف بإخفاقات على مستوى الشركة وأن ممارساته لم تكن مخفية.

نتيجة لذلك، سيدفع جي بي مورغان 125 مليون دولار لتسوية رسوم SEC وقد وافق على تعيين مستشار امتثال لمراجعة سياساته وإجراءاته المتعلقة باتصالات الموظفين، وتقديم توصيات للتحسينات. كما سيدفع 75 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة لتسوية الرسوم من تحقيقها المنفصل في هذه المسألة.