رئيس شركة "وسط جدة" للعربية: المشروع يمر بـ3 مراحل تنتهي في 2030

قال الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة، أحمد السليم في مقابلة مع العربية، إن مشروع "وسط جدة" يمر بثلاث مراحل رئيسية تنتهي في عام 2030 ويهدف إلى تحسين جودة الحياة في جدة.

وأضاف السليم أن المملكة استطاعت بجهود القيادة الحكيمة أن تطلق المشاريع الجديدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

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وأكد أن "وسط جدة" يعتبر أحد المشاريع التنموية في مدينة جدة، ويقع شمال قصر السلام ويحده البحر من الغرب وطريق الملك عبدالعزيز من جهة الشرق، وتصل مساحة المشروع إلى 5.7 مليون متر.

وتابع: "كل المشاريع العقارية تبدأ بدراسة العرض والطلب في السوق ويتم تحديد فئات الأصول للسكن ودور الضيافة والمطاعم والمقاهي، ثم تبدأ الخطط الهندسية والتصاميم وتم يوم الجمعة إطلاق المخطط العام والمعالم المعمارية الرئيسية".

وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، الجمعة الماضية، المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع "وسط جدة" بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويأتي إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة.

ويستهدف مشروع "وسط جدة" تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ 47 مليار ريال بحلول العام 2030، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي "دار أوبرا، ومتحف، واستاد رياضي، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، حيث ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة "سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية" بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.

كما سيضم المشروع مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

ويعد المشروع أحد الاستثمارات المحلية النوعية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

يذكر أنه جرى تأسيس الشركة المطورة للمشروع "شركة وسط جدة للتطوير" من قبل صندوق الاستثمارات العامة سنة 2019، واعتماد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد، والتي ستنفذ المشروع على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بنهاية العام 2027، ليبدأ معها مشروع "وسط جدة" في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل المملكة وخارجها، وتعمل الشركة حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ كافة المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.