لغز من 40 دقيقة.. ملياردير شهير يكشف سبب ثروته الضخمة

يرى الملياردير المؤسس لأكبر صندوق تحوط في العالم، راي داليو، السبب وراء نجاحه المالي إلى ممارسة بسيطة اعتاد القيام بها قبل فترة طويلة، وهي التأمل اليومي.

وقال داليو البالغ من العمر 72 عاماً، إنه اعتاد القيام بالتأمل مرتين يومياً، حيث يغلق عينيه لنحو 20 دقيقة ويردد تعويذة قصيرة في رأسه كل مرة، حيث تعرف بممارسة "التأمل التجاوزي"، والتي اعتاد القيام بها منذ عام 1969 – أي قبل 6 سنوات من تأسيس يستبورت، وهي شركة لصناديق التحوط.

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وعلى مدى العقود الخمسة التالية، بنى داليو شركة بريدج ووتر كواحدة من أكبر صناديق التحوط في العالم قبل تنحيه عن الإدارة التنفيذية في عام 2017، والتي تضخمت أصولها حتى بعد خروجه بنحو 150 مليار دولار.

ومنذ تنحيه، سعى داليو إلى نشر ثقافة التأمل والمعرفة التي حصل عليها لمساعدة الناس في تحقيق نجاحاتهم الخاصة، حيث وصف ممارسة التأمل بأنها السبب الوحيد الأكثر أهمية لأي نجاح، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الطريقة

قال داليو، إن الخطوة الأولى هي العثور على مكان هادئ، ثم الجلوس بشكل مريح، وإغماض عينيك والتفكير في الشعار الخاص بك، والذي يمكن تعلم كيفية التوصل إليه خلال دورة تدريبية لمدة 4 أيام في التأمل التجاوزي.

وأوضح داليو، أن الفائدة من الشعار وتكراره مرات عديدة، هي إخراج جميع الأفكار من رأسك، والوصول إلى مرحلة من السلام الداخلي.

كما أوضح أنه مع زوال الأفكار، يخفف الضغط والقلق، وهو ما يمكنك من اتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال.

ونصح بضرورة القيام بها مرتين يومياً في نفس الموعد، وبشرط عدم ترك مواعيد العمل تطغى على الوقت المخصص لهذه العادة.

ويظهر بحث يعود لعام 2016 عن ممارسة التأمل التجاوزي، أنه يساعد في تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب، فيما يرى داليو فوائد إضافية، تكمن في العديد من الأفكار المدهشة التي تمثل الفارق الكبير في مجال الأعمال حال ممارسة تلك العادة.

فيما يرى داليو، جانبا محبطاً من هذه الممارسة، وهي أنه مع ممارستها والتخلص من الأفكار التي تدور برأسك قبل الدخول في التأمل، فإنك تفقد بعض الأفكار التي تستحق تسجيلها، وينصح بضرورة وضع قلم وورقة لتقييد تلك الأفكار، حتى يمكنك العودة إليها وتخصيص الوقت لدراستها.

وأكد على أن التأمل التجاوزي يؤهلك للاستفادة من قدرات عقلك اللاواعي، ما يوصلك إلى الكثير من الأفكار الإبداعية والخلاقة.

وتبلغ ثروة داليو 15.6 مليار دولار وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.