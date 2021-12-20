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إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام

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إيلون ماسك

إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام

ستشكل دفعة قياسية للإيرادات الداخلية الأميركية

دبي - العربية.نت

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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى شخص في العالم، في تغريدة على تويتر، إنه سيدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام، وهو مبلغ يمكن أن يشكل دفعة قياسية للإيرادات الداخلية الأميركية.

أظهرت حسابات أجرتها "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي، أن الملياردير الأميركي قد يواجه فاتورة ضريبية تزيد عن 10 مليارات دولار لعام 2021، إذا مارس جميع خياراته التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل.

وتأتي الضريبة المرتفعة بشكل غير عادي بعد أن مارس ماسك ما يقرب من 15 مليون خيار للأسهم، وباع ملايين الأسهم لتغطية الضرائب المتعلقة بتلك المعاملات. وكان ذلك في أعقاب استطلاع على تويتر الشهر الماضي سأل ماسك من خلاله متابعيه عما إذا كان يجب عليه بيع 10٪ من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية، والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 2300٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

ذكر تقرير صادر عن ProPublica في يونيو، أن ماسك دفع ضرائب قليلة على الدخل مقارنة بثروته الضخمة. لكنه رفض هذا التوصيف، قائلاً إنه لا يتقاضى راتباً من شركتيه سبيس إكس أو تسلا، ويدفع معدل ضرائب فعالاً بنسبة 53٪ على خيارات الأسهم التي يمارسها.

وأضاف أنه يتوقع زيادة معدل الضريبة العام المقبل.

وقال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، إنه سيدفع ضرائب هذا العام أكثر من أي أميركي آخر عبر التاريخ. وكان ذلك ردًا على انتقادات أخرى من السيناتورة إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس.

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