.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زيلا كابيتال: تدخل أردوغان في سياسة "المركزي" مكابرة تكلف تركيا الكثير

  • الخط
اقتصاد تركيا

زيلا كابيتال: تدخل أردوغان في سياسة "المركزي" مكابرة تكلف تركيا الكثير

يجب أن ينحى هذا النهج الاقتصادي جانباً ويبدأ رفع الفائدة لحماية سعر العملة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة زيلا كابيتال وائل زيادة، إن ما يحدث لعملة الليرة التركية له علاقة بتركيا والأسواق الناشئة على السواء.

وأضاف وائل زيادة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي التركي ينتهج نهجاً بضغط شديد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتخفيض أسعار الفائدة وقد يكون هذا درباً صحيحاً وله مردود إيجابي على المدى البعيد لكن ما حدث في الأسواق الناشئة بسبب كوفيد-19 في السنتين الأخيرتين أدار دفة هذا الاتجاه وقلبه رأساً على عقب، وبذلك هناك تداخل بين ما يجري في تركيا والأسواق الناشئة تجاه ما يحدث للعملة التركية.

وأوضح أنه كان يمكن إعطاء الرئيس التركي فرصة لإثبات صحة ما يريد لأن التضخم في تركيا منهجي وأساسي له أسباب محددة ومعينة بخلاف ما يحدث عالميا بسبب كوفيد-19 ومشاكل سلاسل الإمداد وبالتالي كل زيادة في سعر الفائدة تؤثر حقيقة على التضخم، ونظريا هذا صحيح.

محمد العريان: تركيا تقترب من أزمة اقتصادية كاملة اقتصاد اقتصاد تركيا محمد العريان: تركيا تقترب من أزمة اقتصادية كاملة

وتابع وائل زيادة: "كان يمكن إعطاء الرئيس التركي الفرصة لإثبات ذلك، لكن مع ما يمر به العالم جراء تداعيات انتشار الفيروس فيجب أن ينحى هذا المنهج الاقتصادي جانباً ويبدأ رفع الفائدة لحماية سعر العملة وتخفيض التضخم وذلك يرفضه أردوغان بشكل صريح وهو نوع من المكابرة الاقتصادية التي قد تكلف الدولة التركية الكثير".

وتوقع الرئيس التنفيذي في شركة زيلا كابيتال، أن يكون الربع الأول من العام 2022، امتداد للأداء الهابط يوم الجمعة الماضي واليوم الاثنين في الأسواق العالمية، لأسعار النفط والعملات والخامات والأسهم، حيث تتجه إلى الهبوط، بسبب أوميكرون وتداعياته وبداية الإغلاق في دول أوروبا مثل هولندا.

هوت الليرة التركية صباح اليوم إلى قاع غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.

وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة السبت أُذيع الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه يأمل في أن ينخفض التضخم قريبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021 5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الأكثر قراءة
"قاتل خفي" في مطبخك أقذر من المرحاض!
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
اكتشف المزيد