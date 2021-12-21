.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أكبر بورصة أميركية للعملات المشفرة متهمة بالاحتيال!

  • الخط
2كوينباس
إدراج Coinbase
عملات مشفرة

أكبر بورصة أميركية للعملات المشفرة متهمة بالاحتيال!

ألهب طرحها سوق العملات المشفرة في بداية العام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يتهم الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase بسرقة الأعمال الخاصة بشركة ناشئة في مجال سلاسل الكتل أو ما يعرف بـ blockchain من مشروع منافس تحت ستار استثمار محتمل، وفقاً لدعوى قضائية تزعم أن أكبر بورصة أميركية للعملات المشفرة قد ارتكبت عملية احتيال.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، بريان أرمسترونغ، عن تصميم منصة لنشر الأبحاث الأكاديمية التي تستخدم العملات المشفرة القابلة للتداول، عندما علم بمنصة مماثلة تسمى Knowledgr، وفقًا لشكوى تم تقديمها يوم الجمعة في كاليفورنيا من قبل MouseBelt Labs، وهو مسرّع blockchain استثمر بالفعل أموالًا في Knowledgr، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNET"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الدعوى، إنه بعد التعرف على Knowledgr وبداية مشروعه السري، عرض أرمسترونغ على قائد المشروع استثماراً مالياً وفرصة لإدراج الرموز المميزة في Coinbase، وفقاً لشكوى MouseBelt.

ترخيص 68 مصنعاً جديداً في السعودية باستثمارات 735 مليون ريال خلال نوفمبر اقتصاد اقتصاد السعودية ترخيص 68 مصنعاً جديداً في السعودية باستثمارات 735 مليون ريال خلال نوفمبر

وزعمت الشكوى أن قائد Knowledgr كان غارقاً في الديون، وهي المعلومات التي استخدمها أرمسترونغ "في طريقه للحصول على حصة مسيطرة في المشروع وتمييع استثمار MouseBelt".

كما ذكرت الدعوى أن أرمسترونغ "لم تكن لديه نية" لتمويل موقع Knowledgr أو مساعدته في إطلاق مشروعه. بدلاً من ذلك، كانت خطته تتمثل في تحويل الأصول المملوكة للشركة الناشئة إلى مشروعه الخاص والقضاء على منافس محتمل.

ولم تعلق Coinbase - التي تم إدراجها في البورصة مطلع العام الجاري، وأثار الاكتتاب العام الخاص بها صعودا قويا للعملات المشفرة - على الدعوى القضائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"102 يوم على رمضان".. الشهر الكريم يبدأ في هذا اليوم
كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
وفاة وفاة "سفير" إيران لدى الحوثي متأثراً بإصابته بكورونا
رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد
قبل أن تذهب
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
اكتشف المزيد