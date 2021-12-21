أكبر بورصة أميركية للعملات المشفرة متهمة بالاحتيال!

يتهم الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase بسرقة الأعمال الخاصة بشركة ناشئة في مجال سلاسل الكتل أو ما يعرف بـ blockchain من مشروع منافس تحت ستار استثمار محتمل، وفقاً لدعوى قضائية تزعم أن أكبر بورصة أميركية للعملات المشفرة قد ارتكبت عملية احتيال.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، بريان أرمسترونغ، عن تصميم منصة لنشر الأبحاث الأكاديمية التي تستخدم العملات المشفرة القابلة للتداول، عندما علم بمنصة مماثلة تسمى Knowledgr، وفقًا لشكوى تم تقديمها يوم الجمعة في كاليفورنيا من قبل MouseBelt Labs، وهو مسرّع blockchain استثمر بالفعل أموالًا في Knowledgr، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNET"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت الدعوى، إنه بعد التعرف على Knowledgr وبداية مشروعه السري، عرض أرمسترونغ على قائد المشروع استثماراً مالياً وفرصة لإدراج الرموز المميزة في Coinbase، وفقاً لشكوى MouseBelt.

وزعمت الشكوى أن قائد Knowledgr كان غارقاً في الديون، وهي المعلومات التي استخدمها أرمسترونغ "في طريقه للحصول على حصة مسيطرة في المشروع وتمييع استثمار MouseBelt".

كما ذكرت الدعوى أن أرمسترونغ "لم تكن لديه نية" لتمويل موقع Knowledgr أو مساعدته في إطلاق مشروعه. بدلاً من ذلك، كانت خطته تتمثل في تحويل الأصول المملوكة للشركة الناشئة إلى مشروعه الخاص والقضاء على منافس محتمل.

ولم تعلق Coinbase - التي تم إدراجها في البورصة مطلع العام الجاري، وأثار الاكتتاب العام الخاص بها صعودا قويا للعملات المشفرة - على الدعوى القضائية.