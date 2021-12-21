أوميكرون تفوق على دلتا وأصبح أكثر أشكال كورونا انتشاراً في أميركا

أصبح متغير أوميكرون من فيروس كورونا حالياً أكثر أنواع سلالات كورونا شيوعاً في الولايات المتحدة، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وقال المسؤولون الفيدراليون إن المتغير، القابل للانتقال بشكل كبير، يمثل 73% من الحالات المؤكدة الحديثة في الولايات المتحدة، وفي بعض مناطق الولايات المتحدة يشكل المتغير أكثر من 90% من الحالات المؤكدة.

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من جانبها، أوضحت مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، أن البيانات المبكرة أظهرت أن متغير أوميكرون قد يسبب مرضاً أقل خطورة، وفقاً لما ذكرته "إنسايدر"، واطلعت عليه "العربية.نت".

CDC now estimates omicron makes up 73% of #covid19 cases in the US, with prevalence exceeding 90% in some regions, per update just now on its variant tracker: https://t.co/sus8hN9Y0s pic.twitter.com/7MaCWQdYyW — Meg Tirrell (@megtirrell) December 20, 2021

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوميكرون "نوع مختلف من القلق".

وقالت منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت: "يحتوي هذا البديل على عدد كبير من الطفرات، بعضها مثير للقلق". وأضافت: "تشير الدلائل الأولية إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بهذا المتغير، مقارنةً بالمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، مثل متغير دلتا".

في السابق، كان متغير دلتا يمثل 99.3% من حالات كوفيد-19 المؤكدة في الولايات المتحدة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، وفقاً لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.