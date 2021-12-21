اليونان تحذر الأوروبيين من زيادة بـ395 مليار دولار في فواتير الطاقة 2022

حذر وزير الطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس، من ارتفاع فاتورة الطاقة بنحو 395 مليار دولار على الأوروبيين خلال العام المقبل، مع التهديدات الكبيرة الناتجة عن الطلب على الوقود والطاقة ما سيبقي الأسعار مرتفعة.

وقال سكريكاس إنه ينبغي إنشاء آلية جديدة للمساعدة في حماية المواطنين الأكثر ضعفاً والشركات متوسطة الحجم من ارتفاع الأسعار على مستوى الاتحاد الأوروبي.

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جاء ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون من المجر وإسبانيا عن قلقهم بشأن التقلبات الأخيرة في أسواق انبعاثات الكربون في اجتماع لوزراء البيئة في بروكسل.

كانت اليونان قد قدرت في وقت سابق من هذا العام، أن الأوروبيين سيواجهون زيادة قدرها 100 مليار يورو هذا الشتاء وحده، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتؤدي أزمة الطاقة في أوروبا إلى إجهاد الميزانيات الوطنية، كما أصبحت واحدة من أكبر التحديات السياسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة في الوقت الذي تكافح الحكومات انتشار فيروس أوميكرون.

فيما تقدمت الدول الأعضاء بعدد من المقترحات، بدءاً من إعادة تصميم كيفية عمل سوق الكهرباء إلى وضع حد أقصى لسوق تجارة الكربون في الكتلة.

من جانبها، شددت المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص. وفي أكتوبر، طرحت مجموعة أدوات يمكن للحكومات استخدامها للمساعدة في دعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الطاقة.

ساهم ضغط العرض العالمي للغاز الطبيعي، إلى جانب انخفاض المخزونات، والتوتر العسكري على الحدود الروسية الأوكرانية واختناقات الطاقة المتجددة، في ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والفحم.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنحو 600% خلال 2021، في حين ارتفعت العقود الآجلة للطاقة في ألمانيا للعام المقبل والمعادل الفرنسي على حد سواء إلى مستويات قياسية يوم الاثنين.