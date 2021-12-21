.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليونان تحذر الأوروبيين من زيادة بـ395 مليار دولار في فواتير الطاقة 2022

  • الخط
أوروبا اقتصاد مناسبة
مدينة في أوروبا
طاقة

اليونان تحذر الأوروبيين من زيادة بـ395 مليار دولار في فواتير الطاقة 2022

العقود الآجلة للغاز ارتفعت 600% خلال 2021

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حذر وزير الطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس، من ارتفاع فاتورة الطاقة بنحو 395 مليار دولار على الأوروبيين خلال العام المقبل، مع التهديدات الكبيرة الناتجة عن الطلب على الوقود والطاقة ما سيبقي الأسعار مرتفعة.

وقال سكريكاس إنه ينبغي إنشاء آلية جديدة للمساعدة في حماية المواطنين الأكثر ضعفاً والشركات متوسطة الحجم من ارتفاع الأسعار على مستوى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون من المجر وإسبانيا عن قلقهم بشأن التقلبات الأخيرة في أسواق انبعاثات الكربون في اجتماع لوزراء البيئة في بروكسل.

إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام قصص اقتصادية إيلون ماسك إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام

كانت اليونان قد قدرت في وقت سابق من هذا العام، أن الأوروبيين سيواجهون زيادة قدرها 100 مليار يورو هذا الشتاء وحده، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتؤدي أزمة الطاقة في أوروبا إلى إجهاد الميزانيات الوطنية، كما أصبحت واحدة من أكبر التحديات السياسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة في الوقت الذي تكافح الحكومات انتشار فيروس أوميكرون.

فيما تقدمت الدول الأعضاء بعدد من المقترحات، بدءاً من إعادة تصميم كيفية عمل سوق الكهرباء إلى وضع حد أقصى لسوق تجارة الكربون في الكتلة.

من جانبها، شددت المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص. وفي أكتوبر، طرحت مجموعة أدوات يمكن للحكومات استخدامها للمساعدة في دعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الطاقة.

ساهم ضغط العرض العالمي للغاز الطبيعي، إلى جانب انخفاض المخزونات، والتوتر العسكري على الحدود الروسية الأوكرانية واختناقات الطاقة المتجددة، في ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والفحم.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنحو 600% خلال 2021، في حين ارتفعت العقود الآجلة للطاقة في ألمانيا للعام المقبل والمعادل الفرنسي على حد سواء إلى مستويات قياسية يوم الاثنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك
الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
"قاتل خفي" في مطبخك أقذر من المرحاض!
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية
قبل أن تذهب
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
اكتشف المزيد