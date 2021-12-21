هل يتكرر أداء بورصة مصر في 2021 خلال العام القادم؟

قال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إنه بالنظر إلى البورصة المصرية في العام الحالي فإن الأسهم القيادية لم تستفد بالتحركات الإيجابية أسوة بالأسواق العالمية، وكان تحرك المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" ضعيفاً منذ بداية العام.

وأضاف مينا رفيق في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن "إيجي إكس 30" فتح العام الجاري عند مستويات نحو 10800 نقطة ووصل بعد ذلك إلى 11700 نقطة، ثم تراجع إلى مستويات 9800 نقطة، واستمر هذا الإطار واقترب حالياً من مستوى المقاومة المهم عند 11700 نقطة، ولذلك لم تتحرك الأسهم القيادية إيجابيا بقوة.

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وذكر مينا رفيق، أن مؤشر "إيجي إكس 70" فتح العام الجاري عند 2100 نقطة، ووصل بعد ذلك إلى 3100 نقطة ثم عاد لمستوياته السابقة، وكان صاعد من مستويات 1200 نقطة في 2020، ولذلك فإنه شهد طفرات مثل الأسواق العالمية.

وأضاف رفيق أن بعض الأسهم وصلت لمستويات عالية وشهدت عمليات جني أرباح وتخارج منها، لكن الأسهم القيادية لم ترتفع خلال 2021 رغم نتائج أعمالها الإيجابية جدا وتداول أسهمها عند مضاعفات ربحية متدنية.

وتوقع رئيس بحوث المروة للوساطة، أن تشهد الفترة المُقبلة بدء الدخول في "إيجي إكس 30".

وأوضح رفيق، أن الأسواق العالمية بدأت تتأثر بمتحور كورونا أوميكرون وبعض الدول قررت الإغلاق الكامل مثل هولندا وبعض دول أوروبا قد تتجه لقيود أكثر وهناك مخاوف لدى المستثمرين في هذه الأسواق وهو ما يجعلهم يتجهون إلى الأسواق الناشئة التي تتداول أسهمها بمستويات مغرية جدا مثل السوق المصري، لا سيما أنه شهد مؤخراً عدة استحواذات في هذا الإطار.

وتوقع مينا رفيق، استكمال الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري، حيث إن الحكومة أعلنت عن طرح من 5 إلى 6 شركات خلال العام المالي المنتهي في يونيو القادم، بعد نجاح طرح إي فاينانس، ثم طرح 10% من أبوقير للأسمدة في صفقات خاصة، لكن السوق يحتاج إلى محفزات، لاسيما مع وجود تحديات كبيرة وسط تغيير البنوك المركزي مثل بنك إنجلترا لأسعار الفائدة وتوجه الفيدرالي لرفع الفائدة خلال 2022، ولذلك لا بد من محفزات لجذب المزيد من المستثمرين للسوق.