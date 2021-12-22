السوق السعودية تشهد إدراج 9 شركات في 2021

تستهدف هيئة السوق المالية السعودية زيادة وتيرة الإدراجات في السوق السعودية، ضمن مساعي دعم الاقتصاد وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها.

وشهد العام الحالي إدراج مجموعة كبيرة من الشركات في السوق السعودية في قطاعات مختلفة، وسط تغطية قياسية في حجم الطروحات.

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وشهدت السوق السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق الرئيسية اعتباراً من مطلع مارس 2021.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي لـ"الخريف" بـ 72 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6320% من إجمالي الأسهم المطروحة تعادل 63 مرة.

كما تم إدراج ذيب لتأجير السيارات في 29 مارس 2021، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ40 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة، تعادل 60 مرة.

وشهدت السوق الرئيسية إدراج وبدء تداول أسهم شركة التنمية الغذائية اعتباراً من 04 أغسطس 2021، وسجل سعر الطرح 67 ريالا للسهم، بينما بلغت نسبة التغطية 9534% من إجمالي الأسهم المطروحة أي 95 مرة.

وشهدت السوق السعودية في 30 سبتمبر 2021، إدراج وبدء تداول أسهم "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات" بسعر 151 ريالًا، بنسبة تغطية 13004%، تعادل 130 مرة.

وشهدت السوق السعودي إدراج وبدء تداول أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" في أكتوبر الماضي، وسجل سعر السهم 56 ريالا، وتمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة.

كما تم إدراج وبدء تداول أسهم "الشركة العربية للتعهدات الفنية" في السوق الرئيسية، اعتباراً من 15 نوفمبر 2021 بسعر 100 ريال للسهم، وتمت تغطية الأسهم بنحو 127 مرة من قبل المؤسسات.

أما شركة النايفات للتمويل، فجرى إدراجها في 22 نوفمبر 2021، ضمن قطاع الاستثمار والتمويل بالسوق الرئيسية، وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ34 ريالا للسهم الواحد، وبتغطية بلغت 136 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

كما تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "مجموعة تداول السعودية القابضة" ضمن قطاع الاستثمار والتمويل بالسوق الرئيسية، في 8 ديسمبر 2021، بسعر 105 ريالات للسهم، تمت تغطية اكتتاب المؤسسات بـ121 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وفي 20 ديسمبر 2021، جرى إدراج وبدء تداول أسهم شركة المنجم للأغذية بسعر 60 ريالا للسهم. وجرت تغطية طرح المؤسسات وشريحة الفئات المشاركة بـ 176 مرة من إجمالي أسهم "المنجم للأغذية" المطروحة.