إيلون ماسك يعلن انتهاءه من بيع 10% من أسهم تسلا.. جمع هذا المبلغ!

باع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، أسهما بقيمة 528 مليون دولار في تسلا، أنهى بها تعهده بالتخلص من 10% من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك في مقابلة، إنه تخلص من عدد كافٍ من الأسهم للوصول إلى هدف خفض حصته في شركة تسلا بنسبة 10%.

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وأضاف لموقع Babylon Bee الساخر: "لقد بعت الأسهم التي من المفترض أن تجعل بيع حصتي الإجمالية في تسلا تقريباً 10%".

وأظهرت الإيداعات التنظيمية أن الملياردير الأميركي، باع إلى الآن حوالي 13.5 مليون سهم بقيمة 14.1 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي وقت متأخر من يوم الأحد ، قال في تغريدة إنه سيدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام، كرد على انتقادات عدد من المشرعين مثل السيناتورة إليزابيث وارين التي وصفت ماسك بأنه "عامل حر" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك: "ليس لدي أي حسابات خارجية، وليس لدي أي ملاذات ضريبية"، مضيفاً أنه يمكنه دفع ضرائبه بنفسه في غضون ساعات قليلة.

وتابع: "كل شيء شفاف للغاية".

تراجعت القيمة السوقية لأسهم تسلا بحوالي الربع منذ أن بلغت ذروتها في 4 نوفمبر، قبل استطلاع تويتر الذي أجراه ماسك، والذي أجاب غالبية المشاركين فيه بـ "نعم". فيما ارتفعت الأسهم بنسبة 2.1% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أغلقت عند 938.53 دولار في نيويورك يوم الثلاثاء.

يحتل ماسك البالغ من العمر 50 عاماً، المرتبة الأولى في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بثروة قدرها 244.9 مليار دولار. وقال في تغريدة في وقت متأخر من يوم الأحد إنه سيدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام.

وقال ماسك خلال المقابلة: "لست متأكداً من أن التركيز على ثروتي أمر مثمر أو مثير للاهتمام". وأضاف:"بشكل أساسي كل صافي ثروتي موجود فقط في أسهم SpaceX وتسلا. هاتان الشركتان اللتان ساعدت في إنشائهما وعملت فيهما حتى الآن ما يقرب من 20 عاماً وفعلتا الكثير من الأشياء المفيدة".