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تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية

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الذهب
الذهب
الذهب

تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية

وصل ما تملكه البنوك المركزية في العالم إلى 35582 طناً

دبي - العربية.نت

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أصدر "مجلس الذهب العالمي" لائحة وردت ضمن تقريره لديسمبر الجاري، أكمل به تقريره السنوي عن حالة الذهب وما تملكه كل دولة بالعالم من احتياطات، بحيث وصل ما تملكه البنوك المركزية في العالم إلى 35582 طنا، منها 1366.4 طن تملكها 15 دولة عربية، بحسب ما يتضح من اللائحة المنشورة أدناه، وفيها تبدو السعودية مالكة احتياطيات تزيد عما تملكه آخر 9 دول باللائحة الخالية من موريتانيا والسودان وفلسطين وعمان.

ويشير أحدث تقارير مجلس الذهب العالمي، إلى ارتفاع احتياطيات البنوك المركزية عالمياً من الذهب خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث أشار آخر تقرير عن شهر مارس الماضي، إلى وصول احتياطيات البنوك المركزية من الذهب إلى 35244 طنا، مقابل 35582 طنا في ديسمبر الجاري، وهو ارتفع بأكثر من 335 طنا.

ترتيب الدول العربية من حيث احتياطات الذهب
ترتيب الدول العربية من حيث احتياطات الذهب

أما عالميا، فجاءت الولايات المتحدة في المقدمة كالعادة، بملكيتها لاحتياطيات بلغت 8134 طنا، تلتها ألمانيا (3364) ثم إيطاليا (2453) وفرنسا (2436) وروسيا (2299) والصين (1948) وسويسرا (1040) واليابان (765) والهند (642) مع هولندا في المرتبة العاشرة، بامتلاك مصرفها المركزي 612 طنا.

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وشهدت أسعار الذهب تذبذبات كبيرة خلال عام 2021، حيث سجلت في يناير أعلى مستوياتها خلال العام عند 1943 دولارا للأوقية، فيما كان شهر مارس شاهداً على أدنى مستوى للذهب في 2021، عند 1706 دولارات للأوقية.

وخلال الأشهر التالية لمارس الماضي، عاود الذهب ارتفاعه بشكل طفيف، ليسجل 1794 دولارا للأوقية بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

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