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لهذه الأسباب الأسهم الأوروبية استثمار مفضل في 2022

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الأسواق العالمية

لهذه الأسباب الأسهم الأوروبية استثمار مفضل في 2022

بعض الأسهم الأوروبية لم تسترجع مستوياتها السعرية المسجلة قبل الجائحة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لبنك لومبارد أودييه الشرق الأوسط، رضوان المغراوي، إن توقعات عام 2022 حتى الآن ما زالت متفائلة وسط استمرار دعم البنوك المركزية وبدء التغير في السياسة النقدية، إذ سيبدأ الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة تدريجيا.

وأضاف المغراوي في مقابلة مع "العربية"، أن البنوك المركزية ستبقى داعمة وليست مقيدة خلال 2022، بجانب ذلك ستواصل الشركات العالمية تحقيق أرباح جيدة.

وذكر أن بنك لومبارد أودييه يرى النظام الاقتصادي حاليا في النصف الثاني من الدورة الاقتصادية، مضيفا: "أمامنا سنتان إلى 3 سنوات من النمو الاقتصادي".

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وأفاد بأن الاستثمارات ستتجه إلى الأسهم، موضحا أن "لومبارد أودييه" يفضل الأسهم الأوروبية خصوصا ذات القيمة مثل القطاعات المالية والطاقة وصناعة السيارات، وكذلك الأسهم الدورية بقطاعات المواد الأساسية والصناعات، والأسهم صغيرة الحجم.

وأشار رضوان إلى أن تفضيل الأسهم الأوروبية يرجع إلى أن بعض الشركات لم تسترجع مستوياتها السعرية المسجلة قبل الجائحة، مقارنة بالأسهم الأميركية التي حققت أرباحا كبيرة.

وكشف الرئيس التنفيذي أن بنك "لومبارد أودييه" ينظر إلى الاستثمار بالسندات في الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية سواء باليورو أو الدولار.

وذكر أن البنك ينصح بشراء السندات في البلدان الناشئة خصوصا في الأسواق الآسيوية، مضيفا أن هذه السندات عانت من أزمة العقار ولكن ما زال هناك فرصة جيدة للاستثمار بها.

وحول سياسة تركيا الجديدة، قال إن تركيا عانت من أزمة العملة، متوقعا أن يكون حل هذه الأزمة قريبا.

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