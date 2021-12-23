الصين تكشف حقيقة تزوير أحد مسؤوليها أوراقا مالية بـ314 مليار دولار

نفى البنك المركزي الصيني شائعة مفادها أن مسؤولا كبيرا محتجزا زوّر ما قيمته 314 مليار دولار من الأوراق النقدية.

يأتي ذلك، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول السبب وراء اعتقال تشين يا مينغ أحد المسؤولين عن سك النقود الصينية مؤخراً للاشتباه في ارتكابه "جرائم خطيرة" غير محددة.

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ووفقاً لمنصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، فقد كان احتجازه أحد الموضوعات الأكثر شيوعاً على المنصة يوم الأربعاء، حيث توقع بعض الناس أن السبب هو أنه كان يطبع عملات ورقية بنفس الأرقام التسلسلية مثل الأوراق النقدية الأخرى.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان يوم الأربعاء إن الإشاعة القائلة بأنه طبع ما قيمته 2 تريليون يوان (314 مليار دولار) من هذه الأوراق النقدية كاذبة.

وأضاف أن طباعة اليوان تتبع عملية صارمة ويتم تنفيذها دائماً وفقاً للقوانين واللوائح.

ومع ذلك، لم يكن هناك تفسير لسبب اعتقال تشين، سواء في بيان البنك المركزي أو في الإشعار الصادر عن هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق من هذا الشهر، والذي جاء فيه أنه سلم نفسه وأنه يخضع للتحقيق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سيكون تزوير 2 تريليون يوان من الأوراق النقدية عملية ضخمة- أكبر ورقة نقدية في الصين هي 100 يوان، لذا فإن 2 تريليون يوان ستكون 20 مليار ورقة نقدية، وستكون قيمتها حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020.