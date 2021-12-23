توقعات بارتفاع الدولار وتراجع الذهب في 2022

توقع كبير استراتيجي الأسواق في Tradepedia، حبيب عقيقي، استمرار ارتفاع الدولار في العام القادم نظرا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتباعد في السياسات النقدية بين الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، لاسيما الياباني والأوروبي.

وأضاف حبيب عقيقي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أنه في العام الحالي كان هناك تشابه في السياسات النقدية إلى حد ما إلا أن هذا النهج تغير في الشهرين الأخيرين، حيث أخذ الاحتياطي الفيدرالي اتجاه تشددي في سياسته، بينما يستمر المركزي الأوروبي في سياسته التوسعية مما يشير إلى استمرار دعم الدولار في العام القادم.

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عن التوقعات لرفع الفائدة في بريطانيا، قال كبير استراتيجي الأسواق في Tradepedia، إن التوقعات تعتمد على عدة عوامل، منها أن بنك إنجلترا يتوقع أن تصل معدلات التضخم في بريطانيا إلى 3 أضعاف مستهدفاته خلال شهر أبريل المُقبل، ويمكن أن تصل إلى 6% وهذا يجبر بنك إنجلترا على رفع معدلات الفائدة.

كان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة لأول مرة في 2021 في شهر ديسمبر الجاري إلى 0.25%، مع إبقاء برنامج شراء الأصول.

وأضاف عقيقي أنه لأول مرة يقوم بنك مركزي برفع أسعار الفائدة، ويستمر في برنامج شراء الأصول لأنه عادة ما توقف برامج التيسير عبر إيقاف ضخ السيولة في السوق ويعقبها رفع معدلات الفائدة، لكن بنك إنجلترا كان مجبراً على ذلك، لتقليص الضغوط التضخمية دون التأثير على السيولة لدى الشركات والاقتصاد.

وأشار حبيب عقيقي، إلى أنه لا توجد خطوات تشددية كبيرة لكن أكثر انحراف كان من الفيدرالي الأميركي عبر إنهاء برامج التيسير في شهر مارس المُقبل، مع التوقعات برفع أسعار الفائدة نهاية الربع الأول من العام القادم.

عن توقعاته لأسعار الذهب، قال كبير استراتيجي الأسواق في Tradepedia، إن الذهب كان في وضع مواتي جدا للارتفاع هذا العام، ورغم الوضع الجيد له في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه أنهى العام على تداولات عرضية وليس ارتفاع ويتوقع استمراره في الحركة العرضية خلال العام القادم لأن البنوك المركزية تتجه إلى اتجاه تشددي خلال 2022 وهذا لا يناسب الذهب، وقد نشهد بعض التراجعات في أسعار.