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توقعات بتجاوز بورصة مصر مستوى 12 ألف نقطة في هذا التوقيت

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البورصة المصرية

توقعات بتجاوز بورصة مصر مستوى 12 ألف نقطة في هذا التوقيت

دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، إن انخفاض أحجام التداولات في بورصة مصر يرجع إلى هدوء وتراجع مؤشر إي جي إكس 70 وتحول المستثمرين إلى المؤشر الثلاثيني.

وأضاف فتح الله في مقابلة مع "العربية"، أن هناك طفرات في إي جي إكس 30 خصوصا في القطاعات الشاملة مثل العقار الذي شهد إعادة تقييم للأسهم.

وأوضح أن إعادة التقييم ساهمت في ارتفاع عدد من الأسهم، مثل سهم شركة مصر الجديدة للإسكان الذي كان له حظ كبير من الارتفاعات قاربت 30% إلى 40% بسبب جهود هيكلة الشركة.

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وأشار فتح الله إلى صعود سهم البنك التجاري الدولي ذي الوزن النسبي الكبير في المؤشر، وبالتالي تفاعل المؤشر إيجابا مع هذا الصعود وسجل ارتفاعا.

وتوقع أن يتجاوز مؤشر البورصة المصرية مستوى 12000 نقطة مطلع العام المقبل.

وحول تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، أفاد فتح الله، بأن السوق استوعب التأثير على هذه الضريبة وحصل طمأنة من قبل وزارة المالية على آلية تحصيل الضريبة.

وتوقع فتح الله ألا يكون هناك تأثير للضريبة على صعود السوق خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن السوق يحتاج إلى أمرين: الأول إدراج أسهم جيدة جديدة، أما الأمر الثاني أن يكون حجم الطروحات كبيرا، موضحا أن طرح شركة نادي غزل المحلة في البورصة يعد طرحا واعدا لأنه قطاع جديد على السوق.

وطالب فتح الله أن تتحرك الحكومة بقوة في ملف الطروحات الأولية لاستعادة البورصة المصرية دورها، مضيفا: "نحتاج أن يكون للسوق المصرية وزن نسبي أكبر في المؤشرات العالمية وتعزز منافسة السوق مع الأسواق الإقليمية".

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة المصرية أن تحدد جدول زمني بالطروحات الجديدة خلال العام القادم، وتحدد مواعيد وحجم الطروحات المتوقعة.

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