"سيتي غروب" تخطط لبيع أصول التجزئة المصرفية في 12 سوقاً

سيقوم بنك الاتحاد الفلبيني بشراء أصول سيتي غروب للتجزئة المصرفية في البلاد، مقابل مبلغ نقدي بالإضافة إلى علاوة قدرها 45.3 مليار بيزو (904 ملايين دولار أميركي).

وقالت مجموعة سيتي غروب والمقرض الفلبيني في بيانات منفصلة، إن الصفقة تشمل بطاقات الائتمان المحلية للمجموعة المصرفية الأميركية، والإقراض غير المضمون، وأعمال الودائع والاستثمار، وكذلك شركة الخدمات المالية ووساطة التأمين.

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وأضافت البيانات أنه من المتوقع انتقال حوالي 1750 موظفاً إلى المالك الجديد. ومن المتوقع أيضاً أن تنتهي الصفقة في النصف الثاني من عام 2022.

أغلقت أسهم بنك الاتحاد الفلبيني على انخفاض بنسبة 7.8%، اليوم الخميس، وهو أكبر انخفاض منذ 15 أكتوبر، وسط خطط لعرض حقوق الأسهم لتمويل الصفقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

يأتي ذلك، فيما تقوم مجموعة سيتي غروب، تحت إشراف المدير التنفيذي جين فريزر، بتجريد أعمالها من التجزئة المصرفية للأفراد في بعض الأسواق حيث تسعى إلى إعادة تشكيل نفسها حول وحدات أكثر ربحية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، مع التركيز على أسواق مثل هونغ كونغ ولندن وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسيتي بنك في آسيا والمحيط الهادئ، بيتر بيبج، في البيان: "إننا ننفذ استراتيجيتنا المتجددة، ونركز الموارد في المجالات التي تضعنا فيها شبكتنا العالمية لتحقيق النمو والعوائد الأمثل".

ويخطط سيتي غروب في النهاية للخروج من العمليات المصرفية للأفراد في 12 سوقا، هي أستراليا والبحرين والصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وبولندا وروسيا وتايوان وتايلاند وفيتنام.

وقال متحدث إن البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له يستثمر بشكل أكبر لتوسيع ثروته وأعماله المؤسسية، حيث وظف المئات هذا العام.