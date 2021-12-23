"إياتا" للعربية: توقعاتنا لخسائر شركات الطيران ارتفعت بسبب "أوميكرون"

قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن إلغاء الرحلات بسبب قرارات "عشوائية" من حكومات ودول وإغلاق مطارات ورحلات في دول معينة، بسبب المخاوف من متحور أوميكرون لفيروس كروونا، تسبب بارتباك لقطاع الطيران والحجوزات.

وأكد في مقابلة مع "العربية"، أن نسبة انتشار العدوى على متن الطائرة منخفضة جداً، لأن مقصورة الطائرة بيئة منخفضة المخاطر وهو ما يعود للتدابير الوقائية من قبل شركات الطيران.

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وكان ديفيد باول كبير المستشارين الطبيين لشركات الطيران في العالم، قال إن خطر الإصابة بـ"أوميكرون" يتضاعف 3 مرات على متن الطائرة.

وأشار العوضي إلى أن خسائر القطاع لعام 2022 ستكون تقريبا عند 12 مليار دولار، لكن مع إغلاق الحدود من قبل الحكومات كقرار احترازي "غير مدروس"، سيتكبد القطاع خسائر جديدة وكبيرة، وأضاف: "نحن ندرس الوضع خاصة خلال الشهور الثلاثة الأولى والخسائر ستكون أعلى من 12 مليار دولار وستشكل أزمة لشركات الطيران".

وحول الدعم الحكومي، قال إنه وبشكل عام، لم يكن كافيا فاضطرات شركات الطيران لأخذ قروض أو تخفيف عمليات التشغيل لعدم وجود سيولة، وتابع: "نأمل أن تراجع الحكومات وضع الشركات وتدرس تقديم دعم سواء عبر قروض منخفضة الفوائد أو دعم مباشر فالقطاع الآن في أزمة كبيرة".

وأشار إلى أنهم يتوقعون تكبد القطاع خسائر إجمالية بـ52 مليار دولار، رغم أنها كانت محسوبة على أساس عدم مواجهة متحور جديد.

وكشف أن حركة السفر في 2021 سجلت 2.5 مليار مسافر، مقابل ضعف الرقم تقريبا في 2019 أي 4.5 مليار مسافر.

أما قطاع الشحن فكان أداؤه جيداً بنسبة زيادة بحوالي 8% عن 2019، وبتحقيق إيرادات بـ 175 مليار دولار.

وذكر نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن هناك مرحلة تعافٍ في الأسواق المحلية بالسعودية وأميركا والصين وهي دول لديها سوق محلية قوية، أما السفر الدولي فيواجه تحديات كبيرة. وقال: "نتوقع تعافياً بـ 44% فقط في سنة 2022".