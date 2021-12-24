رغم العقوبات.. هواوي تطلق هاتفها القابل للطي P50 Pocket

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن P50 Pocket Premium Edition، وهو هاتف ذكي قابل للطي على طراز صدفي الشكل يحتوي على شاشة خارجية دائرية بحجم إنش للوصول السريع إلى الإخطارات والأدوات.

ويتم إطلاق الجهاز في الصين، لكن العقوبات الأميركية - التي تمنع هواوي من استخدام التكنولوجيا الرئيسية مثل نظام التشغيل أندرويد من غوغل - تعني أن P50 Pocket Premium Edition لن يكون له أي تأثير في الغرب، وفق ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

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وقامت الشركة بالدعاية للهاتف في وقت سابق من هذا الشهر، مع جلسة تصوير تركز على P50 Pocket Premium Edition الذي ظهر في Harper’s Bazaar China.

وتم إنشاء هذا الإصدار من الجهاز بالتعاون مع المصممة الهولندية إيريس فان هيربن. ويأتي الجهاز باللون الذهبي أو الفضي، ونمط ثلاثي الأبعاد على السطح الخارجي.

عند فتح الهاتف، تظهر شاشة OLED بقياس 6.9 إنش بنسبة 21:9. ويزن الجهاز 190 غراما وسمكه 7.2 ميليمتر فقط. وقارنته هواوي بجهاز آيفون 13 برو ماكس الذي يزن 238 غراما وسمكه 7.65 ميليمتر.

يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 888 4G من شركة كوالكوم، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ويعمل بنظام هارموني من هواوي.

وتحتوي مجموعة الكاميرا الرئيسية في P50 Pocket Premium Edition على مستشعر رئيسي بدقة 40 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميغابكسل، وعدسة فائقة الطيف بدقة 32 ميغابكسل التي تقول هواوي إنها تلتقط نطاقًا أكبر من الألوان.

وهناك كاميرا مدمجة في الشاشة الرئيسية. لكن هواوي أبدت ملاحظة بأن تصميم الهاتف القابل للطي يجعل استخدام الكاميرا الرئيسية أكثر ملاءمة لالتقاط صور السيلفي مع شاشة غطاء بحجم إنش تعمل كمعين منظر.

ويحتوي P50 Pocket Premium Edition على مفصل جديد لا يترك فجوة بين الشاشات عند طيه. ويقارن هذا بشكل إيجابي بأجهزة مثل Galaxy Z Flip 3، الذي يتضمن فجوة طفيفة عند طيه.

تم طرح الإصدار القياسي من الهاتف للبيع في الصين بسعة 8/256 غيغابايت مقابل نحو 1400 دولار. في حين يتم بيع الإصدار المتميز، مع 12/512 غيغابايت، مقابل نحو 1700 دولار.

ويتوفر الإصدار القياسي باللونين الأسود والأبيض، بينما يتوفر الإصدار المتميز باللون الفضي أو الذهبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، ريتشارد يو، إن التصميم الصدفي يوفر طريقة أكثر دقة للأجهزة القابلة للطي.