هل تخترق أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل في 2022؟

مع انتشار سلالة كورونا الجديدة بسرعة في جميع أنحاء العالم، تفاوتت الآراء حول تعافي الطلب على الخام خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي دفع البنوك الاستثمارية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية لتعديل توقعاتهم بخصوص متوسط الأسعار العام المقبل.

أبرز التوقعات جاءت من غولدمان ساكس، الذي توقع ارتفاع أسعار النفط العام المقبل في المتوسط إلى 85 دولارا للبرميل، ولم يستبعد أن يخترق سعر الخام الـ 100 دولار في حال نمو الطلب إلى مستوى قياس ، وتراجع الاستثمار في الصناعة النفطية.

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بنك باركليز أيضا توقع ارتفاع متوسط الأسعار في 2022 إلى 80 دولارا للبرميل لخام برنت، و77 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، مشيرا إلى أن الإفراج الأخير لإدارة بايدن عن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لا يعتبر طريقة مستدامة لخفض الأسعار.

وأضاف أن الأسعار يمكن أن تقفز بأكثر من المتوقع في حال احتواء فيروس كورونا وارتفاع الطلب.

أما بنك جي بي مورغان فقد توقع أن تتجاوز أسعار النفط 125 دولارا للبرميل العام المقبل، و150 دولارا عام 2023 في ظل نقص الطاقة الإنتاجية

وخفّض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الأول من 95 دولارا للبرميل إلى 82.50 دولار وسط تداعيات أزمة أوميكرون على الطلب، إلا أنه عاد ورفع توقعاته للأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها بعد منتصف العام المقبل عند 90 دولارا للبرميل.

أما إدارة معلومات الطاقة الأميركية فكان لها رأي مخالف، حيث توقعت هبوط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2022، وأن تنخفض عقود خام برنت إلى 66 دولارًا، مبررة ذلك بعودة توازن العرض والطلب إلى الأسواق.

وتضع التغيرات الجديدة في السوق النفطية فيما يخص توقعات الطلب، المستثمرين في حالة عدم اليقين بشأن مستويات الأسعار العام المقبل، خاصة مع استمرار الضبابية حول مصير انتهاء الجائحة وأثرها على الأسواق.