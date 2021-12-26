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سهم "جبل عمر" يهبط 3%.. هل صفقة صندوق الإنماء مكة العقاري عادلة؟

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سوق السعودية

سهم "جبل عمر" يهبط 3%.. هل صفقة صندوق الإنماء مكة العقاري عادلة؟

"جبل عمر" رفعت عرضها المقدم بشأن عملية الاستحواذ 16%

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إنه على إدارة كل من صندوق الإنماء مكة العقاري، شركة جبل عمر، أن يركزوا على صفقة تحقق مكاسب لكلا الطرفين.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، طالما أن عرض الاستحواذ المقدم من قبل شركة جبل عمر زاد بنسبة 16%، فهذا يعني عدم رضا ملاك ومدير الصندوق عن سعر المبادلة في العرض الأول. وخلال جلسة اليوم الأحد، تراجع سهم جبل عمر 3% بعد تحسين العرض لحاملي صندوق الإنماء مكة.

وأوضح السعيد أنه حتى لا تتعقد المسألة بشكل أكبر، يجب أن يركز كلا الطرفين على صفقة تحقق مكاسب جيدة لكليهما.

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"كانت العوائد في الفترة السابقة مغرية للمستثمرين، وكان الشكل العام الذي تريده شركة جبل عمر تأجير الأصل واسترداده لاحقا، وكانت الظروف جيدة بالنسبة لجبل عمر، وأيضا من حيث عمليات التشغيل، إلا أنه جاءت كورونا، وتغيرت الأوضاع رأسا على عقب وقد أغلق الحرم لفترة بسبب الجائحة، وتحملت شركة جبل عمر أعباء كبيرة".

ولفت السعيد إلى أنه في حال إتمام الصفقة فإن بإمكان حملة وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري التحول إلى النقدية متى ما شاؤوا، وهذه ميزة كبيرة.

وأشار إلى أنه في النهاية سيعود التشغيل في شركة جبل عمر إلى طبيعته في كل حال.

وحول قيمة الصفقة قال السعيد "قيمة الصفقة عند العرض الحالي تقف عند 6 مليارات ريال، وقد يكون هذا أقل بمليارين عن سنة التأسيس، إلا أن الحصول على الأصول السائلة لابد أن يكون عليها خصم".

كانت شركة جبل عمر للتطوير قد رفعت من عرضها غير الملزم للاستحواذ على محفظة صندوق الإنماء مكة العقاري.

وذكرت الشركة أنها رفعت عرضها للاستحواذ إلى 250 مليون سهم ستصدرها الشركة، مقارنة بـ193 مليون سهم كانت قد عرضتها على مالكي وحدات الصندوق.

وأضافت الشركة أن مجلس إدارة صندوق الإنماء وافق على إجراء التغييرات الأساسية في مذكرة شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات.

وتأتي الصفقة للتوصل لتسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

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