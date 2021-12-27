هل أنت "ملقّح بالكامل" ضد كورونا؟.. أوميكرون قد يغير ذلك!

تم لحد الآن تطعيم ما يقرب من 205 ملايين شخص في الولايات المتحدة بالكامل ضد كوفيد-19، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ما يعني أنهم تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أو مودرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.

مع ذلك، تشير الأدلة الحديثة بقوة إلى أن هناك حاجة لجرعات معززة للحماية من متغير أوميكرون الجديد.

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ونظرًا لانتشار أوميكرون سريعًا عبر العالم، إذ يمثل الآن في الولايات المتحدة حوالي 73٪ من الإصابات الجديدة، بدأ مسؤولو الصحة والمنظمات الأخرى إعادة النظر في ما يعنيه مصطلح "التطعيم الكامل".

قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "نحن نبحث في التعريف الآن".

وأضافت: "هذا التقييم جارٍ حاليا.. ولكن لكي نكون واضحين للغاية، يجب تعزيز توصياتنا".

مساء الثلاثاء، سُئل الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، على قناة MSNBC عما إذا كان سيتم تحديث تعريف التطعيم الكامل ليشمل الجرعات المعززة، فكان جوابه: "كما تعلم، قد يكون جيدًا جدًا".

لم تقم مراكز السيطرة على الأمراض بتغيير التعريف رسميًا حتى الآن. وتفيد الصفحة الخاصة بـ كوفيد-19 حاليًا بما يلي: "لا يزال يُنظر إلى الجميع على أنهم مُلقحون بالكامل بعد أسبوعين من جرعتهم الثانية من لقاحي Pfizer-BioNTech و Moderna، أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح J & J / Janssen".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة بايدن تفكر في استخدام عبارة "محدّث" بدلاً من "مُلقح بالكامل".