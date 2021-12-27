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13 مليارديراً ربحوا نصف تريليون دولار في 2021.. ماذا لو كانوا دولة؟

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ثروات

13 مليارديراً ربحوا نصف تريليون دولار في 2021.. ماذا لو كانوا دولة؟

جميعهم أضاف أكثر من 20 مليار دولار إلى ثروته في 2021

دبي - العربية.نت

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أضاف 13 مليارديراً أكثر من 511 مليار دولار إلى ثروتهم هذا العام وحده، حيث سيطر أثرياء أميركا على مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" الأكثر ربحاً بتواجد 8 منهم كان على رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.

وتربع أغنى شخص في العالم على عرش الأكثر ربحاً، حيث أضاف أكثر من 118 مليار دولار إلى ثروته في 2021، بعد الارتفاع الصاروخي لأسهم شركة تسلا، فضلاً عن جولات التمويل التي قامت بها شركته الأخرى سبيس إكس، والتي تم تقييمها بأكثر من 100 مليار دولار.

ولم تشهد القائمة دخول سوى 5 مليارديرات من باقي دول العالم، حيث كان الفرنسي، برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة لوي فيتون الثاني في الترتيب، بعدما ارتفعت ثروته إلى 171 مليار دولار، مضيفاً نحو 57 مليار دولار إلى ثروته هذا العام وحده.

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ونظراً للأرباح الطائلة التي ربحها المليارديرات خلال 2021، قصرت "العربية.نت" القائمة على المليارديرات الذين زادت ثروتهم بأكثر من 20 مليار دولار، والتي كان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (فيسبوك سابقاً)، مارك زوكربيرغ، في ذيلها، بأرباح تجاوزت 21.5 مليار دولار.

وتأتي المكاسب الضخمة مع الارتفاع المحموم في تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتبطت ثروة المليارديرات الأكثر ربحاً بصورة أساسية بالقطاع، حيث أظهر الترتيب أن 6 من أصل 13 مليارديراً ضمن القائمة يعملون في مجال التكنولوجيا، فيما تنوعت ثروات باقي المليارديرات بين القطاع الصناعي والاستهلاكي والترفيه.

وضمت القائمة ماريام أديلسون، والتي آلت إليها ثروة زوجها الراحل المؤسس لشركة لاس فيغاس ساندس، شيلدون أديلسون، لترتفع ثروتها من الصفر إلى 26.8 مليار دولار.

وبافتراض أن هؤلاء الـ 13 مليارديراً، كانوا دولة، فإن أرباحهم في 2021 وحدها تضعهم في المرتبة الـ 20 بين أكبر اقتصادات العالم، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة العشرين.

المليارديرات الأكثر ربحاً
المليارديرات الأكثر ربحاً
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