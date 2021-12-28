الشركات الـ 6 الأكثر قيمة في العالم.. هذا ما أضافوه في 2021!

تفوقت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل أساسي على باقي القطاعات في معظم الأسواق، ودفعت أصحابها إلى مراتب أعلى في الثروات أو حتى التفرد بعيداً عن منافسيهم من أصحاب الثروات، وبالتأكيد كانت الشركات الست الأكثر قيمة سوقية في العالم، جميعها تكنولوجية، وأميركية في الأساس باستثناء أرامكو السعودية.

وتخطت شركتا أبل ومايكروسوفت حد الـ 3 تريليونات دولار في وقت سابق من 2021، بينما وصلت كل من تسلا وفيسبوك إلى حاجز 1 تريليون دولار لأول مرة.

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وأضافت أبل ومايكروسوفت وألفابيت "الشركة الأم لغوغل"، وأمازون، وتسلا وفيسبوك مجتمعة 2.9 تريليون دولار إلى القيمة السوقية الإجمالية للشركات في عام 2021، وحتى يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لبيانات من Factset، التي اطلعت عليها "العربية نت".

أبل

ارتفعت القيمة السوقية لشركة أبل من 2.2 تريليون دولار في بداية العام إلى 2.9 تريليون دولار بزيادة 30%.

وعلى الرغم من مشكلات سلسلة التوريد التي لا تنتهي، وتعطل إنتاج المنتجات الأساسية مثل هواتف آيفون، فإن الشركة تجاوزت حد القيمة السوقية البالغ 2 تريليون دولار فقط في أغسطس 2020، كما استثمرت الشركة عام 2021 لتحقيق هدف ثابت، وهو كسر حاجز الـ 3 تريليونات دولار، وتحتفظ أبل بكونها الشركة الأكثر قيمة في العالم بفارق حوالي 400 مليار دولار.

مايكروسوفت

ولم يشفع لشركة مايكروسوفت صعود القيمة السوقية لها بأكثر من 50% من 1.7 تريليون دولار، إلى 2.5 تريليون دولار خلال العام الجاري لتجاوز أبل.

وحققت شركة التكنولوجيا التي أسسها بيل غيتس نجاحاً في السنوات القليلة الماضية حيث زادت تركيزها على تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وتجاوزت القيمة السوقية للشركة عتبة 2 تريليون دولار لأول مرة في يونيو، وهي تهدد بأن تتفوق على شركة أبل لتصبح أول شركة تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار.

ألفابيت

نجحت الشركة الأم لمحرك البحث العملاق "غوغل"، في الانضمام إلى أبل ومايكروسوفت في نادي نادر جداً للشركات التي تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار، بعدما ارتفعت القيمة السوقية للشركة 65% منذ بداية العام، وتحديداً من مستوى 1.2 تريليون دولار.

وتجاوزت ألفابيت حاجز الـ 2 تريليون دولار للمرة الأولى في أوائل نوفمبر، بعد أقل من عامين من تجاوزها علامة تريليون دولار في يناير 2020.

أمازون

لم تجتذب الشركة التي أسسها جيف بيزوس، الكثير من الاهتمام خلال 2021، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنحو 6% فقط خلال 2021، لتستقر القيمة السوقية لها عند 1.7 تريليون دولار.

وعلى الرغم من أن الشركة تكافح مع تباطؤ نمو المبيعات حيث يعود المتسوقون إلى المتاجر وتحد مشكلات سلسلة التوريد من توفر بعض العناصر، إلا أن أمازون ما زالت تحقق نحو 110.8 مليار دولار من الإيرادات الفصلية.

تسلا

انضمت تسلا إلى نادي التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها بعد الأنباء عن صفقة لنحو 100 ألف سيارة تجهزها شركة تأجير السيارات الأميركية "هيرتز"، لتدفع القيمة السوقية لـ تسلا لتخطي حاجز تريليون دولار.

يأتي ذلك، فيما كانت القيمة السوقية لشركة تسلا عند 677.4 مليار دولار في بداية 2021، وهو الرقم الذي وصلت لها بعد صعود بنحو 700% العام الماضي.

ودفع صعود أسهم تسلا بنسبة 57% وبلوغ قيمتها السوقية 1.1 تريليون دولار، رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، للتربع على عرش أغنى شخص في العالم بثروة تتجاوز 274 مليار دولار.

ميتا

وعلى الرغم من ابتعادها حالياً عن نادي التريليون دولار، إلا أن القيمة السوقية لشركة ميتا "فيسبوك سابقاً" تجاوزت هذا الحاجز قبل أن تكتفي بمكتسبات 20% في قيمتها والبقاء عند 932.6 مليار دولار.

وشهدت فيسبوك عام مضطرب، والذي تضمن تسريب من أحد المديرين السابقين عن مخالفات، وقدم عشرات الآلاف من المستندات الداخلية، إلا أن السهم لم يفقد الاهتمام رغم ذلك، وواصل الصعود.