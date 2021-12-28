رئيس "كابيتال بنك" للعربية: سنبدأ عملياتنا في السعودية خلال الربع الأول من 2022

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك الأردنية داوود الغول، إن أعمال المجموعة في السعودية ستبدأ خلال الربع الأول من 2022.

وأضاف "نمت أصولنا بمعدل ملياري دولار في 2021، وهذا يشمل النمو الطبيعي أو عبر الاستحواذ على أصول بنك عودة في الأردن والعراق".

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وتوقع الغول أن تدعم الاستحواذات التي قامت بها المجموعة مؤخرا التوسع إقليميا، وقال "عبر تواجدنا بين السعودية والعراق وسوقنا الرئيسية في الأردن نرى أن هناك فرصا للاستفادة من التبادل التجاري بين الـ3 دول، وقد رأينا دعم القاعدة الرأسمالية في البنك عبر إصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار".

ولفت الغول إلى أن نمو أعمال المجموعة الرئيسي سيركز على هذه الدول، ومن بينها قطاع الأفراد في العراق، وأيضا في السعودية مع بدء عملياتنا المتوقع في الربع الأول من 2022، حيث نطمح إلى أن نكون شريكا رئيسيا للتجارة بين الأردن والعراق.

وحول إصدار المجموعة من السندات قال الغول "الأرقام الأولية للإصدار تؤشر إلى وجود طلب وسنقوم بإدراج هذا الإصدار في سوق المال، لتوفير خيارات ومرونة للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء هذه السندات، ونتوقع تغطية أكبر من المبلغ المطلوب".

وأشار إلى أن الهدف من الاستحواذ على أعمال بنك سوسيسته جنرال في الأردن تقوية المركز التنافسي في الأردن واستمرار النمو، وتنويع الإيرادات تحديدا في قطاع الأفراد، ما سيجعل المجموعة من أكبر البنوك في المملكة الأردنية.

كان مجلس إدارة كابيتال بنك قد وافق يوم أمس على العرض الإلزامي القاضي بالاستحواذ على بنك سوسيته جنرال - الأردن.

كما وافق مجلس الإدارة على إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار ليس لها آجال استحقاق، وسيتم استخدامها في دفع نمو البنك.

وتوقع رئيس مجلس الإدارة الانتهاء من عملية الاستحواذ المزمعة على بنك سوسيته جنرال - الأردن، وهو بنك أردني مرخص بالكامل برأسمال 100 مليون دينار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب المعلومات الأخيرة فإن بنك سوسيته جنرال - الأردن مملوك بنسبة تفوق 87%، من قبل بنك سوسيته جنرال في لبنان.