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"الرقابة المالية المصرية" للعربية: إصدارات سندات التوريق تصل لـ22 مليار جنيه في 2021

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البورصة المصرية

"الرقابة المالية المصرية" للعربية: إصدارات سندات التوريق تصل لـ22 مليار جنيه في 2021

إدراج 3 شركات في البورصة المصرية قريباً بقيمة 4 مليارات جنيه

دبي - العربية.نت

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قال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد عمران، لدينا 3 طروحات جديدة في البورصة المصرية، شركتان في البورصة الرئيسية وشركة طرحت أسهمها في بورصة النيل.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه من بين الشركتين المزمع قيدهما في البورصة الرئيسية، شركة مستوفية لشروط القيد والإدراج ولديها نسبة تداول حر 62% وعدد المساهمين بها أعلى من الحد الأدنى المطلوب، والشركة الأخرى قيمتها العادلة 3.5 مليار جنيه، وستطرح نحو 45% بحجم طرح يتراوح بين 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، قال عمران، إن إصدارات سندات التوريق بلغت حتى الآن 10 مليار جنيه، ويوم الخميس المُقبل وقبل نهاية العام يوجد نحو 11 أو 12 إصدار سيتم الموافقة عليهم، ليصل إجمالي الإصدارات خلال العام الحالي إلى 26 إصدارلاا بقيمة 22 مليار جنيه.

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كان رئيس هيئة الرقابة المالية، قد كشف عن الانتهاء من تسجيل ثلاث شركات تمهيداً لقيدهم بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021، بقيمة سوقية تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وأفاد محمد عمران في بيان سابق، بأنه ستُقيد شركتان منهم بالسوق الرئيسية وهما شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%.

أما الشركة الثانية التي ستقيد في السوق الرئيسية، فأوضح عمران أنها شركة "نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية" وتستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.

وتابع عمران: "أن الشركة الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا وبنسبة تداول حر 62%".

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