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شركة أدوية شهيرة تنتج لقاح كورونا تخسر 98 مليار دولار.. نصف قيمتها!

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لقاح كورونا أسهم شركات مناسبة
تعبيرية
لقاح كورونا

شركة أدوية شهيرة تنتج لقاح كورونا تخسر 98 مليار دولار.. نصف قيمتها!

في أطول سلسلة خسائر لها منذ أكثر من عامين

دبي - العربية.نت

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خسرت شركة مودرنا 50% من قيمتها السوقية، في أطول سلسلة خسائر لها منذ أكثر من عامين.

وقضت الخسائر الأخيرة من ذروتها في أغسطس الماضي، على حوالي 98 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجتاح متغير أوميكرون العالم، حيث تعرضت أسهم شركة مودرنا لضغوط، بعدما حصلت شركتا فايزر وميرك، مؤخراً على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA.

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وأغلقت الأسهم على انخفاض بنسبة 2.2% يوم الثلاثاء عند 241.44 دولار. لتعمق خسائرها إلى 18% خلال الأيام الستة الماضية، مما أدى إلى محو ما يقرب من 22 مليار دولار من القيمة السوقية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك في مفارقة غريبة، حيث لا تزال أسهم مودرنا مرتفعة بنسبة 131%، منذ بداية العام، كما أنها انضمت إلى مؤشر S&P 500 في يوليو، كواحدة من أفضل الشركات أداءً في المؤشر هذا العام وتتخلف فقط عن شركة تسلا.

كما تراجعت شركة فايزر المنافسة في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا بتقنية mRNA.

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