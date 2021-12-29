صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع لـ1.75 مليار دولار بالربع الثالث

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إلى 6.57 مليار ريال (نحو 1.75 مليار دولار) في الربع الثالث من 2021، مقارنة بنحو 4.08 مليار ريال (نحو 1.09 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 61.15%، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت"، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وسجلت المملكة صافي استثمارات أجنبية مباشرة نحو 65.2 مليار ريال (17.4 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2020، بارتفاع 392.6%.

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وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد 971.82 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، مقابل 965.25 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، و906.66 مليار ريال في الربع الرابع من 2020.

كان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، كشف عن قفزة كبيرة بنسبة 60% في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الحالي حتى من دون احتساب صفقة خطوط أنابيب نفط أرامكو الضخمة.

وقال الفالح على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بحضور دولي رفيع المستوى، خلال أكتوبر الماضي، إن "الاستثمار الأجنبي المباشر رائع هذا العام وشهدنا قفزة كبيرة".

وشهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قفزة إلى 51.86 مليار ريال (نحو 13.829 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 3.098 مليار ريال (0.826 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574%.

يذكر أن الربع الثاني من 2021، شهد موافقة شركة أرامكو السعودية في أبريل 2021، على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 15.6 مليار دولار في النصف الأول من 2021، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2020، بارتفاع نحو 550%.

وشهد العام 2020 ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار في 2019، بزيادة نحو 17.4%.