هذه العوامل ستضغط على الجنيه الإسترليني في 2022

قالت رئيسة استراتيجية العملات في "رابوبنك"، جين فولي، في مقابلة مع "العربية"، إن بنك انجلترا قد يرفع الفائدة بواقع 25 نقطة إضافية في فبراير، بعد أن رفعها في اجتماعه الأخير في السادس عشر من الشهر الجاري.

ورغم ذلك، ترىFOLEY أن بنك إنجلترا لن يتمكن من رفع الفائدة بعد ذلك بشكل كبير، ما سيضغط على الإسترليني في العام المقبل.

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"لا أعتقد أن الجنيه الإسترليني يلقى دعما جيدا في الوقت الحالي خاصة إذا اعتبرنا أن بنك إنجلترا رفع الفائدة حتى ولو بـ15 نقطة أساس، ولكن الجنيه لا يعكس ذلك حاليا، وأعتقد ذلك لأن هناك بعض المستثمرين قلقون حيال إمكانية قيام بنك إنجلترا بمواصلة التشديد النقدي مستقبلا. ويعني إضافة إلى الـ 15 نقطة التي رفعها البنك هذا الشهر الأسواق أيضا تحتسب رفع الفادة 85 نقطة أو أكثر على مدار السنة القادمة".

وتعتقد فولي أن هذه التوقعات مبالغ فيها "وإذا احتسبنا الضغوط التي سنواجهها في نهاية الفترة البرلمانية والعبء الضريبي الأعلى في 70 عاما على المستهلكين، وارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين وارتفاع أسعار الأغذية والبنزين، كل هذا يضغط على الرواتب في الحقيقة، ولذا هناك إشارات حول تضخم الرواتب ولذا توجب على البنك التحرك لأن البنوك المركزية تتحرك عندما ترى تلك الآثار السالبة للتضخم، لذا أعتقد أن بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة بواقع 25 نقطة إضافية في فبراير، ولا نتوقع أن بإمكانه الرفع فيما بعد بشكل كبير، وإذا بدأ السوق يراجع حساباته بشأن رفع الفائدة بواقع 85 نقطة إساس فإن هذا قد يضغط على الجنية السنة القادمة".

وقالت إن البنك المركز الأوربي ليس الأكثر ليونة من بين الدول الصناعية، لأن لدينا أيضا المركزي الياباني، ولكن تصريحات لاغارد الأخيرة كانت فيها نبرة من التفاؤل بالنسبة للرؤية في 2022، وهذا التوجه لاحظناه في اجتماعات المركزي الأوروبي الأخيرة، وحتى المركزي الكندي كان متفائلا حول تعافي الاقتصاد، وبنك إنجلترا رفع الفائدة، والفيدرالي مضى قدما بتقليص الدعم بشكل أسرع، وكل هذا يعطي إيحاء أنهم لا يتوقعون أن يؤثر أوميكرون على الاقتصاد بشكل كبير وهناك تفاؤل، ربما أن الاقتصادات تعافت بشكل قوي وسريع من الموجات الأولى من كورونا والإغلاقات الأولى، وهناك تفاؤل حاليا ولكن مسألة تضخم الرواتب هي الأمر المحوري بالنسبة للبنوك المركزية.

وأوضحت "لم نر بعد علامات تضخم الرواتب في المنطقة الأوروبية بالشكل الذي شهدناه في الولايات المتحدة وبريطانيا، وطالما لا نرى هكذا تضخما، فالمركزي الأوروبي سيكون مرتاحا بالسياسة الحالية، حيث يقلل ارتفاع التضخم من الأموال المتاحة للمستهلكين للإنفاق على الأساسيات ويقلل من القدرة الشرائية وبالتالي الطلب يتراجع والنمو يتراجع وبعد فترة الأسعار نفسها تتراجع، لذا تضخم الرواتب هو الأهم بالنسبة للبنوك المركزية من تضخم الأسعار".