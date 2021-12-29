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هذه تحركات "أوبك بلس" للحفاظ على متوسط سعر النفط عند 75 دولاراً

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أوبك بلس

هذه تحركات "أوبك بلس" للحفاظ على متوسط سعر النفط عند 75 دولاراً

كامل الحرمي: أوبك بلس لديها الآلية للحفاظ على أسعار النفط عند المستويات المطلوبة

دبي - العربية.نت

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قال الخبير النفطي كامل الحرمي في مقابلة مع "العربية"، إن متوسط سعر برميل النفط عند 75 دولارا خلال 2022 هو المعدل الذي تريده أوبك بلس.

وأضاف الحرمي أن وزير الطاقة الروسي قال إن معدل أسعار النفط سيكون بين 65 و 80 دولارا للبرميل، أي بمتوسط 75 دولارا، وهذا ما تريده روسيا والسعودية.

وأشار إلى أن تكتل أوبك بلس يمتلك كل الأرقام النفطية سواء معدل الإنتاج أو الطلب العالمي للنفط، مضيفا: "التكتل يقرأ الأرقام ويحللها قبل اتخاذ القرار".

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وتوقع أن يقوم تحالف أوبك بلس بإقرار زيادة الإنتاج خلال الشهر القادم بمعدل 400 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن قيادة أوبك بلس تمكنت من أسواق النفط.

وذكر الحرمي أن السحب من الاحتياطي النفطي للدول الكبرى لن يؤثر على مستوى إنتاج دول أوبك بلس.

وكشف أن أوبك بلس لديها الآلية للحفاظ على أسعار النفط عند المستويات المطلوبة، والتي أعلنها الوزير الروسي عند 75 دولارا للبرميل، حتى في حال حدوث خفض في الإنتاج لمواكبة أي انخفاض محتمل في الطلب العالمي.

وتابع: "مجموعة أوبك بلس تعلمت الآلية في التمكن من قيادة الأسعار وليس التحكم بها.. بالتالي ستزيد المجموعة من إنتاجها في العام القادم وتراقب الأرقام والطلب العالمي وستقوم بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري، والذي ينتهي مع نهاية شهر مايو من العام القادم".

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