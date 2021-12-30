أسواق الأسهم الخليجية في 2022.. هذه العوامل تدفعها لمواصلة الصعود

قال المدير المشارك للبحوث الاستراتيجية في بلتون فايننشال، أحمد هشام، في مقابلة مع "العربية"، إن الأسواق الخليجية كانت أكثر أسواق المنطقة التي ارتفعت بشكل ملحوظ جدا خلال 2021.

وأوضح هشام، أن ارتفاعات الأسواق الخليجية ترجع لمجموعة من الأسباب أبرزها الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود والسلع الأولية، والمحفزات التي تم تقديمها من قبل حكومات المنطقة سواء تعديل ساعات التداول.

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وأشار إلى أن الطروحات العامة الأولية في أسواق المنطقة كانت داعما أيضا للارتفاعات.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية والعربية تراقب تأثيرات موجة التضخم خلال 2022.

وتوقع هشام، أن تواصل أسواق الخليج الصعود بفضل الطروحات الأولية الجديدة خصوصا دبي التي أعلنت عن طروحات ضخمة.

وبين هشام أن أسواق الخليج ستستفيد أيضا من أي زيادة في أسعار الوقود والسلع الأولية عن المستويات الموجودة حاليا، وستكون السعودية والإمارات والكويت أكبر المستفيدين.

بالنسبة للسوق المصري، أفاد بأن الارتفاعات كانت أقل من الأسواق الخليجية وهذا يرجع إلى أن الشركات الموجودة في السوق المصرية لم تقدم جديدا، ولم يشهد السوق طروحات كبيرة باستثناء شركة "إي فينانس"، وهذا يبرر أداء السوق المصري.

ويرى أن تنشيط السوق المصرية يكمن في زيادة الطروحات العامة الأولية مما يساعد على جذب مستثمرين جدد للسوق.

وذكر أن بلتون مستمرة في النهج الانتقائي في اختيار شركات بحد ذاتها، وهناك 9 أسهم منتقاة لعام 2022 أبرزها (أبوقير للأسمدة- مبكو – المصرية للاتصالات – راميدا – التجاري الدولي- هيرمس – بنك أبوظبي الإسلامي – كريدي أغريكول).

وبالنسبة للسوق السعودية، ذكر هشام أن بلتون تفضل أسهم شركتي "إكسترا" و"الدريس" خلال 2022.