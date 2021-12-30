خبير نفطي: لولا اتفاق "أوبك+" لشهدنا السوق في حالة انهيار

قال الخبير النفطي الدكتور فهد بن جمعة، إن تحالف أوبك بلس سيعمل على وضع استراتيجية للمستقبل قبل انتهاء اتفاق النفط، لأنه عندما تنتج الدول بشكل منفرد يؤدي ذلك إلى فوضى وعدم توازن واستقرار في السوق.

واعتبر في مقابلة مع "العربية" أنه "لولا اتفاق أوبك بلس لشهدنا السوق في حالة من الانهيار أو ارتفاع الأسعار بشكل خيالي".

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وأضاف: "لقد قامت أوبك بلس بإعادة التوازن بين العرض والطلب وأدت إلى استقرار الأسعار".

وأشار الخبير النفطي أيضاً إلى أنه بالنظر إلى متوسط سعر خام برنت للعام الحالي نجده عند 71 دولاراً و69 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، وهي "أسعار جيدة للمستثمرين وأيضا للمستهلكين وقد تشجع على الاستثمار في الاستكشافات والتنقيب"، مؤكداً أن الخطر القادم لا يكمن في الوصول إلى ذروة الطلب بل في انخفاض الاستثمارات التي تراجعت في 2021 من أكثر من 12 مليار دولار إلى ما يقارب 4.5 مليار دولار، وهي أقل نسبة تقريباً في 70 عاماً.