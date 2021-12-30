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سهم شركة سعودية يحقق مكاسب خيالية بـ 823%.. تخطى العملات المشفرة

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السوق السعودية
السوق السعودية
سوق السعودية

سهم شركة سعودية يحقق مكاسب خيالية بـ 823%.. تخطى العملات المشفرة

القيمة السوقية للشركة ارتفعت إلى 600 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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مع نهاية آخر جلسة تداول في البورصة السعودية لعام 2021، حسمت شركة "توزيع الغاز الطبيعي" المرتبة الأولى من حيث العائد على الاستثمار بعدما حققت أسهمها ارتفاعاً خيالياً ينافس بقوة أكثر العملات المشفرة جنوناً.

بدأت الشركة تداولها في السوق بشكل مباشر بدون طرح في 22 سبتمبر الماضي بسعر استرشادي 13 ريالا للسهم في سوق نمو.

وحددت تداول وقتها، حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، إلا أن السهم بدأ في تحقيق ارتفاعات وقفزات يومية مباشرة عقب بدء تداوله.

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وارتفع بأكثر من 100% خلال أقل من أسبوع، واستمر هذا الصعود إلى أن سجلت السهم أعلى قيمة له عند 200 ريال للسهم في 13 أكتوبر الماضي، إلا أنه تراجع من حينها ليغلق عند مستوى سعري بلغ 120 ريال، محققاً ارتفاعاً بنسبة 823%، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وقدّرت القيمة السوقية للشركة وقت إدراجها بـ 65 مليون ريال، إلا أن قيمتها السوقية ارتفعت لتسجيل 600 مليون ريال خلال أقل من 4 أشهر فقط على تواجدها بسوق نمو.

وشهدت البورصة السعودية رقماً تاريخياً لطروحات الشركات خلال عام 2021، تجاوز 25 شركة، وهو الاتجاه المرشح للاستمرار خلال 2022، في ظل الخطط المعلنة للعديد من الشركات للطرح.

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