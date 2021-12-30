صندوق الاستثمارات في 2021.. عام آخر من اقتناص الفرص

تمكن صندوق الاستثمارات العامة من تعزيز أدائه واقتناص العديد من الفرص الاستثمارية محلياً ودولياً في 2021، مواصلاً زخم النمو في أصوله للعام الثاني على التوالي رغم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا.

وبحسب تصريحات محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، خلال ملتقى الميزانية المُنعقد في منتصف ديسمبر الجاري، فإن أصول الصندوق ارتفعت وتجاوزت المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار).

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تضع تلك الأصول صندوق الاستثمارات العامة في المركز الثامن عالمياً، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI، مقارنة بحجم أصول قبل منتصف العام 2021، بلغ 399 مليار دولار.

بدأ صندوق الاستثمارات العام 2021، بداية مبشرة، عبر موافقة مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمس القادمة.

يستهدف الصندوق ضمن استراتيجيته رفع حجم أصوله لتتجاوز 4 تريليونات ريال، واستحداث نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025، ويلتزم بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

وضمن خططه كمحرك للتحول الاقتصادي داخل المملكة، شهد العام الحالي، إطلاق الصندوق عدة شركات في قطاعات جديدة حيث أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "كروز السعودية" التي تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة.

الاستثمار المحلي

وفي فبراير 2021، أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، حيث تهدف الشركة المملوكة بالكامل للصندوق للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة.

يمتلك الصندوق عدداً كبيراً من الأذرع الاستثمارية، من بينها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، كذراع استثمارية للصندوق في قطاع الأغذية والزراعة، وفي إطار تعزيز دورها، قام الصندوق خلال العام الجاري، بنقل ملكية حصصه في شركة المراعي البالغة 16.32%، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" البالغة 20%، والشركة السعودية للأسماك البالغة 39.99% لتندرج تحت مظلة "سالك".

جاءت عملية النقل تماشياً مع استراتيجية الصندوق 2021-2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة والمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.

مشاريع ضخمة

وشهد النصف الأول من العام الجاري، إطلاق صندوق الاستثمارات العامة مشروع "سدير للطاقة الشمسية" بمدينة سدير الصناعية، ضمن تحالف يضم شركة أكواباور وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" المملوكة للصندوق، ومن المتوقع أن يكون مشروع سدير للطاقة الشمسية أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم والأكبر على مستوى المملكة، بقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليار ريال وبطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط، لتلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية 2.9 مليون طن سنوياً.

محلياً أيضاً، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتمت الصفقة بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه شركة "إعمار" من وزارة المالية (بقيمة 2.8 مليار ريال) إلى صندوق الاستثمارات العامة مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

واستمراراً لدوره الفاعل في إطلاق المشاريع السياحية الكبرى، مثل مشروع البحر الأحمر، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مشروع "THE RIG." الجديد في قطاع السياحة في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحةٍ تزيد على 150 ألف متر مربع.

وضمن خططه لإعادة تدوير رأس ماله في استثمارات جديدة تساهم بتعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، طرح صندوق الاستثمارات العامة 120 مليون سهم تمثل 6% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية "stc" لعدد من المستثمرين من المؤسسات المحلية، والدولية، بالإضافة إلى مستثمرين من الأفراد، وذلك من خلال عملية طرح عام ثانوي يعد الأول من نوعه في السوق المالية السعودية.

بلغ إجمالي حجم الطرح 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وهو ما يعد أكبر صفقة في السوق المالية السعودية منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ حوالي 10 سنوات.

وجمع صندوق الاستثمارات العامة، نحو 3.78 مليار ريال من طرح حصة 30% ما يعادل 36 مليون سهم، من حصته في "مجموعة تداول السعودية"، بسعر طرح 105 ريالات للسهم، فيما يحتفظ الصندوق بحصة 70% بعدد 84 مليون سهم في "مجموعة تداول".

في الوقت ذاته، وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "علم" المملوكة لصندوق الاستثمار، طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

الاستثمار في الخارج

عالمياً واصل الصندوق تمدد استثماراته في جميع أرجاء المعمورة خلال العام 2021، حيث استحوذت مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة على نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي.

وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق، ياسر الرميان، فإن صندوق الاستثمارات عمل في الدخول والوجود العالمي القوي في قطاعات وبلدان جديدة مثل الاستثمار في شركة لوسنت بقرابة 2.9 مليار دولار، وجلب مستثمرين عالميين في الطرح العام للشركة في نهاية شهر يوليو عام 2021، واستثمار 2.8 مليار دولار أمريكي في الهند.

تتوزع استثمارات الصندوق دولياً على العديد من الشركات والصناديق الكبرى مثل بلاكستون وسوفت بنك وريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة ولوسيد وأوبر واكورانفست وبابيلون للصحة شركة ماجك لييب، واستثمارات مع الصندوق السيادي الروسي وبرنامج الاستثمار في البرازيل، بالإضافة إلى استثمار الملكية الخاصة الفرنسية.

وعلى مستوى الأسهم المدرجة في الأسواق الأميركية، ضاعف صندوق الاستثمارات العامة، حيازته منها نحو ثلاث مرات إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، وأضاف أسهم مجموعة "علي بابا" و"وول مارت" و"بنترست".

يؤمن الصندوق بأن للاستثمار أوجه كثيرة؛ تتعدى المشاريع والأعمال، أهمها وأجملها هو الإنسان، وفي كل ما يسهم في بناء مستقبل مشرق للجميع، ويعمل باستمرار لإطلاق قطاعات وشركات جديدة ولخلق فرص العمل والمسارات الوظيفية بهدف تحسين جودة الحياة.