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بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج

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نبيلة مكرم عبد الشهيد
نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
اقتصاد مصر

بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج

سيتاح التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض

العربية.نت

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أعلنت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتباراً من اليوم السبت 1 يناير 2022.

وأوضحت الوزيرة، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام المصرية، أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج.

وأضافت أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة الجمعية المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج.

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سيجري التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، وتم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة.

وتطبيق التأمين يلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

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