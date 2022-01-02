الطقس السيئ وأوميكرون يلغيان آلاف الرحلات الجوية

ألغت شركات الطيران أكثر من 2600 رحلة جوية أميركية في يوم رأس السنة الجديدة بسبب موجة الطقس السيئ، وزيادة الإصابات بـ أوميكرون بين الموظفين.

وبحلول بعد ظهر يوم السبت، ألغت شركات الطيران بالفعل أكثر من 1000 رحلة جوية أميركية كانت مقررة يوم الأحد، ليرتفع العدد منذ عشية عيد الميلاد بإلغاء أكثر من 13700 رحلة جوية أميركية وتأجيل آلاف أخرى، وفقاً لموقع تتبع الرحلات FlightAware.

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وتأتي مشاكل السفر خلال توقعات شركات الطيران أن تكون عطلة أعياد الميلاد لهذا العام من بين أكثر الأيام ازدحاماً منذ بدء الوباء.

ارتفع عدد المسافرين في أميركا إلى ما يقرب من 580 مليون شخص، بزيادة 79% عن عام 2020، إلا أن الرقم لا يزال أقل بنحو 30% مقارنة بعام 2019 قبل انتشار الوباء.

وعلى الرغم من إفلات شركة ساوث ويست إيرلاينز، إلى حد كبير من بعض الاضطرابات الشديدة التي أثرت على المنافسين خلال العطلات، لكنها ألغت 473 رحلة يوم السبت، تعادل 13% من جدولها، فيما تأخرت أكثر من 600 رحلة أخرى.

بدورها، علقت شركة الطيران عملياتها في مطارات شيكاغو اعتباراً من الساعة 1 ظهر يوم السبت.

وقالت متحدثة باسم شركة الطيران إنه تم قطع الرحلات الجوية بسبب توقعات خبراء الأرصاد للرياح والعواصف الثلجية، وهو الأمر الذي سيتطلب الكثير من الوقت بعد مرورها لإزالة الجليد وعودة الطائرات إلى الجو.

كما أبطأت إدارة الطيران الفيدرالية حركة المرور في مطار دالاس فورت وورث الدولي، أكبر مركز لشركة أميركان إيرلاينز، بسبب الموظفين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الوكالة في بيان يوم الجمعة "من المرجح أن يؤدي الطقس وحركة المرور الموسمية الكثيفة إلى بعض التأخير في السفر في الأيام المقبلة". وأضافت "أن العديد من موظفي إدارة الطيران الفيدرالية كانو إيجابيين ضد كورونا، ويمكن تقليل حجم حركة المرور في بعض المرافق، مما قد يؤدي إلى حدوث تأخيرات خلال فترات التكدس".

بدورهم، ألغت شركات يونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وجيت بلو آيروايز، مئات الرحلات خلال العطلات، مستشهدة بإصابات أوميكرون بين العديد من أطقم الطيران.

فيما عززت الخطوط الجوية الحوافز للطيارين والمضيفات للحاق بالرحلات وتخفيف حالة النقص في الموظفين، والتي يقول بعض المديرين التنفيذيين إنه قد يستمر عدة أسابيع أخرى مع استمرار ارتفاع حالات كوفيد.

وتفاوضت رابطة طياري الخطوط الجوية، نقابة الطيارين المتحدة، على دفع ثلاثة أضعاف الأجر للطيارين الذين يقومون برحلات مفتوحة خلال معظم شهر يناير.

كما سيحصل مضيفو الطيران في شركة يونايتد وكل من طاقم الطائرة والطيارين في سبيريت على رواتب إضافية خلال فترة العطلة المزدحمة.

على الجانب الأخر، حاولت شركات الطيران إلغاء الرحلات الجوية في وقت مبكر حتى لا يعلق العملاء في المطار، حيث قالت شركة جيت بلو، إنها ستلغي 1280 رحلة طيران من جدولها الزمني حتى منتصف يناير لتجنب الإلغاء في اللحظة الأخيرة.

يأتي ذلك، فيما توقع المسؤولون التنفيذيون في شركات الطيران، ارتفاع الطلب على السفر في عام 2022، حيث استعدوا لتوسيع جداول أعمالهم وتوظيف أطقم جديدة.