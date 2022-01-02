تقنيات مكيال المالية: هذه توقعات قطاع البنوك في السعودية خلال 2022

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الارتفاعات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية العام الماضي بأكثر من 29%، تعود إلى الأداء القوي لقطاع البنوك والذي ارتفع بنسبة 60% في 2021.

وأضاف أبو جامع أن "البنوك لديها ما يبرر هذه الارتفاعات خاصة الراجحي والرياض والأهلي، أداؤها كان قويا، ومعدلات الإقراض والربحية أيضا".

مادة اعلانية

وأوضح أبو جامع أن مكرر ربحية الراجحي عند أرقام قياسية، ويتجه البنك لتعزيز عمليات الإقراض بشكل كبير، حيث أسس شركة "فينتك" للإقراض متخصصة في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسط برأسمال 500 مليون ريال.

وأشار إلى أن اندماج الأهلي مع سامبا، دفع مصرف الراجحي إلى الإقدام بشكل أكبر لخلق فرص كبيرة، ومنافسة الكيان الجديد بقوة، وقال "البنوك الثلاثة هي التي ستكون مسيطرة على القطاع مستقبلا".

وفيما يتعلق برأسمال مصرف الراجحي قال أبو جامع "رأسمال المصرف 25 مليارا، ولديه فرص نمو كبيرة، كما أن لديه أرباحا مبقاة بقيمة 12 مليار ريال، وهو مؤهل للقيام بعملية تحويل من الاحتياطيات لرأس المال، وهذا يحسن من الأداء المالي ويخفض من سعر السهم، وعملية توزيع أسهم منحة تستهدف بالدرجة الأولى تخفيض سعر السهم".