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هذه طرق الشركات وبرامج التسويق لإقناعك بالشراء

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هذه طرق الشركات وبرامج التسويق لإقناعك بالشراء

وفقاً لكتاب Decoded: The Science Behind Why We Buy

دبي - سمر الماشطة

نشر في: آخر تحديث:

هل لاحظتم مؤخراً صعوبة مقاومة الضغط على أيقونة shop now أو تسوق الآن التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.. لماذا؟

بحسب كتاب Decoded: The Science Behind Why We Buy لمدير التسويق العالمي Phil Barden، فإنه عندما نرى منتجا ما، تتنشط الخلايا العصبية في جزءِ الدماغ المسؤول عن رغبتنا في امتلاك ذلك الشيء، ولكن حالما يظهرُ السعر، يتمُ تشغيل الجزءِ المركزي المسؤول عن الشعور بالألم.

إذا تجاوز مستوى المتعة مستوى الألم، يميل الشخص إلى الشراء هذا الاختلاف يسمى صافي القيمة.

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تهدف الشركات إلى تحفيز مركز المتعة بشكل أكبرَ بحيث يبدو السعرُ معقولاً للمشتري، ويضغط على شراء! كيف؟

يتمُ تصميمُ العنوان ونص الإعلان والوصف الموجود على العبوةِ أو المنتج لإقناعنِا بالشراء، على سبيل المثال، أطباق المطاعم ذات الأسماءِ الغريبة، تحفزُ الرغبة في التذوق.

كما تركز الإعلانات اليوم على فوائد المنتج لتغيير مفهوم السعر. على سبيل المثال، بدلاً من كتابة 25% دهونا فقط، يُكتب 75% لحما بدون دهون.

بالإضافة إلى ذلك، استخدام الأرقام ِالحمراءِ أو علامةِ النجمة على بطاقة السعر يدفع المشتري إلى التفكير في "الخصم" أيضًا، كلما زادت المسافة بين السعر الفعلي والسعر الترويجي على بطاقة السعر، كلما بدا للعقل ِأن الخصمَ أكبر!!

ويرى فيل باردن مؤلفُ الكتابِ أن مقارنة َمنتج ٍبمنتجاتٍ أخرى ذاتِ أسعار ِأعلى وتقديم ِالخصوماتِ من الآلياتِ الأكثرَ جذباً للمشترين.

يؤثرُ السعرُ أيضًا على تصور ِالقيمة. عادةً ما يشيرُ السعرُ الأعلى إلى نوعيةٍ أفضل، في تجربةٍ قام بها المؤلفُ قُدمَ نفسَ العصير ِلعينةٍ من المستهلكين في عبواتٍ بأسعار مختلفة، أجمعت معظم العينة على أن العصيرَ الأغلى ذي طعم ٍ وجودةٍ أعلى.

أيضاً يذكر الكتاب أن التركيز على هدفٍ معين يظهرُ العلامة التجارية بطريقةٍ أفضل!

يجب أن ترتبط َالعلامة ُالتجارية بهدفٍ يلبي حاجة العميل ِوالتي تتمحورُ عادة حول التالي: السلامةِ ورعاية الأسرة، والاستمتاع ِ والاسترخاء، والإثارة والمرح، والمغامرة والحرية، والاستقلالية والنجاح، بالإضافة إلى الانضباط والنظام والدقة.

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